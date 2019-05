Miki, sobre Eurovisión: «Quiero acabar entre los diez primeros» Miki Núñez confía en que 'La venda' rompa la mala racha de España en el Eurofestival Viernes, 17 mayo 2019, 09:13

Miki Núñez (Tarrasa, Barcelona, 23 años) solo tiene ojos ya para el «18 de mayo». Como si no fuese mañana. El representante de España en la 64 edición del Festival de Eurovisión lleva con esa fecha marcada en rojo en el calendario desde el instante en que se proclamó ganador de la gala especial de 'Operación Triunfo'. Ahora, con todo preparado para defender la candidatura española con 'La venda', el tema compuesto por Adrià Salas (vocalista y guitarrista de La Pegatina), un Miki «mejor que nunca», porque por primera vez desde que llegó a Israel ha podido «dormir siete horas», comenta que está «muy contento» tanto con «los resultados de los ensayos» como con «la respuesta del público». Por ello, el objetivo que se han marcado es el de «acabar en el top 10», algo que solo ha ocurrido en dos de las últimas 14 ediciones: Pastora Soler, en 2012, y Ruth Lorenzo, en 2014, ambas en décima posición. Además, España lleva cuatro años consecutivos sin entrar entre los 20 primeros, una muy mala racha que Miki quiere romper. Las apuestas sitúan al cantante, que actuará en la segunda mitad de la gala, en torno a la decimosegunda plaza. El artista catalán estará acompañado por cinco bailarines y una marioneta de fibra de carbono recubierta de polietileno, iluminada por dentro, y con cerca de 3 metros de altura.

- ¿Tiene ganas de que llegue el momento?

- Totalmente. Ahora mismo, estoy con muchísimas ganas de que llegue ese 18 de mayo, que es una fecha que tengo fijada desde hace mucho tiempo, de subir por fin al escenario, y de demostrárselo a toda Europa.

Nervios fuera

- ¿Hay nervios?

- La verdad es que no. Estaba mucho más nervioso en los primeros ensayos, pero ya está más que asumido. Eso sí, seguramente los nervios me vuelvan cuando esté en la habitación, esperando y escuchando las sintonías.

- ¿Qué países ve como favoritos?

- Hay algunas propuestas que me gustan muchísimo. Diría que los favoritos son Suecia ('Too late for love', de John Lundvik), Francia ('Roi', de Bilal Hassani), Italia ('Soldi', de Mahmood), República Checa ('Friend of a friend', de Lake Malawi)... y, ¿por qué no? Voy a decir también España.

- Entonces, ¿se han marcado algún objetivo?

- Nuestro objetivo era hacer un buen trabajo. Y creo que eso ya lo hemos conseguido. Así que, una vez hecho eso, queremos acabar entre los diez primeros, y creemos que podemos hacerlo.

- ¿Ha quedado satisfecho con la versión final de 'La Venda'?

- Muchísimo. De hecho, pedí que la coreografía y la versión final de la canción pasasen por mí también, porque al final soy yo el que la va a defender. Ha sido algo que me han dejado hacer, y estoy encantado. Muy contento y muy satisfecho.

- ¿Cómo han sido estos días por Israel?

- Tel Aviv es como el pueblo de mis abuelos, Nueva Carteya (Córdoba), un 15 de agosto. Hace muchísimo calor, pero es un sitio genial. Tanto la ciudad en sí como la gente, que se está portando fenomenal conmigo.