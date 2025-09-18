El posado más esperado de Terelu Campos escoltada por Alejandra Rubio, Carlo Costanzia padre e hijo

Joaquina Dueñas Gil Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:30 Comenta Compartir

Terelu Campos cumplió 60 años el pasado 31 de agosto, seis décadas de vida que ha querido celebrar por todo lo alto rodeada de sus amigos y familiares más cercanos. El empresario José Luis López 'el Turronero', el diseñador Eduardo Navarrete, su compañera y amiga Belén Rodríguez, con quien parece haber limado las asperezas que las han mantenido distanciadas, compañeros de plató como Marisa Martín Blázquez, José Antonio León, su amiga Lara Dibildos o las nuevas amistades nacidas en 'Supervivientes', como Montoya, Anita Williams, Carmen Alcaide y Laura Cuevas fueron algunos de los invitados, pero si hubo uno que concitó todas las miradas, este fue Carlos Costanzia di Costiglole, padre del novio de su hija, Alejandra Rubio, y por ende, abuelo del bebé que tiene con Carlo Costanzia hijo. Una presencia muy esperada en medio de la polvareda que han levantado las memorias de Mar Flores, quien no recibió invitación para tan magno evento.

Especialmente significativo fue el posado de la homenajeada con Carlo padre a un lado y Alejandra y Carlo hijo al otro. Esta ha sido la instantánea más esperada de la noche que se ha interpretado como un dardo a Mar que en las últimas semanas ha recordado la complicada relación que mantuvo con el padre de su primogénito que, según ha relatado, llegó a sustraer a su hijo de la guardería para llevárselo a Italia sin su consentimiento, lo que le produjo un profundo sufrimiento.

Una unión familiar que parece ratificar el distanciamiento que las memorias de la modelo y colaboradora de televisión habrían provocado entre Mar y su hijo Carlo. Este mismo miércoles, la revista 'Semana' recogía el intento del yerno de Terelu de rescindir su contrato con 'DecoMasters', concurso en el que participa junto a su progenitora, para no tener que coincidir con ella. Una información que tanto Alejandra como Mar desmentían.

Sin embargo, la aparición pública de Carlo con su padre en el cumpleaños de su suegra ha supuesto toda una declaración de intenciones. Por su parte, Terelu lo ha dejado claro: «Es mi familia». «No voy a contar mi vida familiar. Yo sé cuál es mi vida personal y en mi vida personal, él está ¿por qué no lo voy a invitar?», ha reflexionado ante los micrófonos de la prensa.

También Alejandra Rubio ha atendido a los medios a instancias de su madre, aunque ha evitado pronunciarse sobre las diferentes polémicas que la rodean: «Mira, estoy en el cumpleaños de mi madre y solo quiero estar con ella. Estoy aquí y ya está. De verdad, es que qué queréis. Muchas felicidades a mi madre», ha zanjado.

Cabe recordar que Mar Flores y Terelu Campos han estado históricamente en polos opuestos. La hija de María Teresa Campos es íntima amiga de Nuria González, viuda de Fernando Fernández Tapias, quien también tuvo una relación con Mar Flores. La modelo simultaneó su noviazgo con el empresario con un affaire con Alessandro Lequio. Fueron precisamente unas fotografías junto al italiano las que dieron al traste con su romance con Tapias.

Además, por tercera década consecutiva, Terelu ha celebrado su cumpleaños en uno de los locales de su amigo y empresario Tito Pajares, pareja de Sofía Mazagatos, otra de las enemigas públicas de Mar Flores.

Aunque el noviazgo de Alejandra y Carlo y, más concretamente, el hijo que han tenido en común, ha favorecido el contacto entre las dos abuelas, parece que no la relación entre ambas no ha terminado de cuajar. De hecho, de momento, aunque lo han planteado en alguna ocasión, no se ha producido el esperado encuentro. Por el contrario, quien sí que se forma parte de la familia de pleno de derecho es Carlo Costanzia, quien posó junto a Terelu igual que lo hicieron sus parientes más cercanos: su hermana Carmen Borrego y su cuñado, José Carlos Bernal, o su sobrino José María y su actual novia, María la jerezana.