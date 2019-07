Polémicas declaraciones de Fran Rivera sobre el Orgullo Gay: «Imagina una cabalgata de heteros que hiciera lo mismo» El torero ha pronunciado esas palabras durante su intervención en 'Espejo Público' de Antena 3 Á. L. Jueves, 4 julio 2019, 15:10

Fran Rivera ha vuelto a ser protagonista. Esta vez no ha sido por sus declaraciones sobre el mundo del toro o por sus actuaciones ante un astado, sino por valorar de un modo muy particular, y para algunos homófobo, la semana del Orgullo Gay que se está celebrando en Madrid en estas fechas.

El torero ha intervenido en 'Espejo Público' de Antena 3 para hablar sobre el asunto dejando algunas frases controvertidas que han hecho que las redes sociales se hicieran eco de ellas para criticarlas. Rivera, que empezaba su explicación con un error al sostener que «yo no soy susceptible de que se me acuse de xenófobo ni muchísimo menos», equivocándose al usar el término xenófobo y ser corregido llegando a asegurar que era cierto, que la palabra xenófobo no existe, ha puesto de ejemplo a su círculo cercano.

Según Fran Rivera, «mis amigos gays no se ven representados». A su modo de ver, le parece «fenomenal y creo que tienen derecho por todo lo que han sufrido, pero hay actitudes que no se pueden permitir». El torero ha continuado con su explicación apelando de nuevo a sus amistades: «Mis amigos gays es lo que me dicen: yo iría pero no voy porque se está perdiendo el sentido por el que protestamos».

Tras pronunciar esas frases, la presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, le ha preguntado sobre cuál es su alternativa si considera que los actos del Orgullo no son apropiados: «Entonces ¿qué hacemos? ¿los enviamos a la Casa de Campo como dice Vox?». A lo que Rivera ha respondido con la frase más polémica y que más ampollas ha levantado: «No, no, pero imagínate una cabalgata igual pero de hombres y mujeres heteros que hicieran lo mismo».