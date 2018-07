Las palabras de Bustamante sobre su hija en TVE sorprenden a la audiencia El cántabro respondió a sí a la pregunta de la presentadora de Bailando con las estrellas IDEAL.ES Miércoles, 11 julio 2018, 09:29

David Bustamante y Yana Olina siguen en boca de todos. Una vez que el artista ha desmentido su romance ambos siguen con paso firme su aventura en Bailando con las estrellas. La pareja se mantiene una semana más dentro del concurso de TVE.

Más allá de las actuaciones del pasado martes por la noche, hubo un momento que llamó especialmente la atención entre la audiencia. Sucedió cuando Rocío, la presentadora, le preguntó al cantante qué pensaba su hija Daniella de esta aventura sobre la pista de baile.

Fue entonces cuando David Bustamante lanzó estas bonitas palabras: «Mi hija me ve, está feliz, pero me intentó votar el otro día y no supo, así que ponedlo más fácil para los niños de nueve años porque quiere votar a papá. Cariño que te quiero, que me estarás viendo».

Para precisar aún más sus declaraciones, el cántabro reveló que está en una etapa de su vida en la que «quiero ser feliz y le deseo a todo el mundo lo mejor. Dejemos de molestarnos unos a otros y disfrutemos».