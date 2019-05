Pablo Motos denuncia publicaciones estafa que utilizan su imagen en Facebook El presentador de 'El Hormiguero' aprovechó la emisión de su programa para advertir de dicha circunstancia Á.L. Miércoles, 8 mayo 2019, 11:33

Pablo Motos tiene un problema con Facebook. El presentador de 'El Hormiguero' lo ha hecho público en su propio programa alegando que la citada red social no le da respuesta. Según explica el comunicador, «está permitiendo una publicidad que utiliza mi imagen, sabiendo que es una estafa, y no me hacen caso».

Al parecer, son varias las publicaciones que muestran fotografías de Pablo Motos acompañadas de enlaces y artículos que solo buscan ganar visitas y seguidores a costa de informaciones falsas. Motos asegura de hecho que ya ha denunciado la situación ante Facebook sin obtener solución hasta el momento.

La cuenta oficial de 'El Hormiguero' en Twitter también se ha hecho eco de alguna de estas publicaciones. Desde el programa piden que quien tenga alguna de ellas en su Facebook, que la envíe a 'El Hormiguero' y que posteriormente la reporte.

Si ves alguno de estos anuncios, envíanoslo y repórtalo. No metas tus datos personales. Es una estafa y estamos denunciándolo #MartaMilansEHpic.twitter.com/sTfZ2A2yZQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 7, 2019

Motos confirma que ya hay una investigación en marcha: «La Guardia Civil está investigando el caso, pero desde Facebook dicen que son una empresa tan grande que no pueden controlar toda la publicidad que tienen, aunque sí que cobran por ella».