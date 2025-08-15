Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EP

Muere a los 78 años la madre de Jeff Bezos

El empresario ha compartido un homenaje a quien describe como la primera persona que creyó en su proyecto a través de redes sociales

C. P. S.

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:00

La Fundación de la familia Bezos ha confirmado la muerte el jueves 14 de agosto de Jackie Bezos, madre del fundador de Amazon, a los 78 años, en Miami. El empresario compartió un homenaje a su madre en las redes confirmó que Jackie ha muerto «después de una larga lucha contra la demencia por cuerpos de Lewy».

El comunicado de Bezos señala que Jackie «falleció rodeada de tantos de los que la amábamos: sus hijos, sus nietos y mi padre», mientras hace hincapié en que «sé que sintió nuestro amor en esos últimos momentos. Todos tuvimos mucha suerte de estar en su vida. La llevaré en mi corazón para siempre».

Jackie nació en Washington, pero creció en Albuquerque, Nuevo México. Allí, a los 17 años, dio a luz a su primer hijo como madre soltera, a Jeff. Y aunque logró graduarse en la escuela, no le permitieron subir al escenario para recibir su diploma. Encontró trabajo en un banco y, mientras estudiaba y cuidaba de su hijo, acabó licenciándose en Psicología. A los 45 años. Para entonces, ya se había casado con el cubano Miguel Bezos, que adoptó a Jeff, y con el que tuvo dos hijos más, Mark y Christine.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un kamikaze con una furgoneta robada causa el caos desde Camino de Ronda hasta el PTS
  2. 2 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  3. 3 Un incendio de maquinaria alerta a Granada y su Área Metropolitana
  4. 4 Muere un ciclista de 85 años atropellado en Granada
  5. 5

    La estación de servicio con la gasolina más cara de España está en Baza
  6. 6

    Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste
  7. 7

    La Guardia Civil encuentra decenas de perros y équidos en pésimas condiciones en una finca de Güéjar Sierra
  8. 8 Suspendida la corrida de rejones de esta tarde en Motril
  9. 9 Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón
  10. 10

    Arde una vivienda en pleno centro de Aldeire con tres ocupantes en su interior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere a los 78 años la madre de Jeff Bezos

Muere a los 78 años la madre de Jeff Bezos