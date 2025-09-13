Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Desfile en los jardines de la Plaza de Oriente. Pablo Paniagua para Madrid es Moda

Pasarela en los jardines de la Plaza de Oriente

El evento ha sido el punto de partida de la Semana de la Moda de Madrid

C. P. S.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:59

La décima edición de Madrid es Moda dio el pistoletazo de salida este sábado con un desfile en los Jardines de la Plaza de Oriente. La icónica plaza de Madrid se convirtió en una pasarela natural en la que mostraron sus creaciones Daniel Chong, Devota & Lomba, Dominnico, Duyos, E.R.A.X., ErnestoNaranjo, García Madrid, Maison Mesa, ManéMané, Roberto Torretta, Roberto Verino, The Extreme Collection y WE ARE SPASTOR.

El evento, organizado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid a través del programa Madrid Capital Moda, ha sido el punto de partida de la Semana de la Moda de Madrid, que aglutina dos citas consolidadas en este sector como son Madrid Es Moda (del 13 al 16 de septiembre) y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (del 17 al 21).

Durante nueve días, Madrid será la capital de la moda gracias a los más de 65 diseñadores y firmas y cerca de 250 modelos que mostrarán al mundo sus apuestas creativas para la nueva temporada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares
  2. 2 El bar más antiguo de un pueblo de Granada que lleva el nombre de un histórico Papa
  3. 3 Una panadería de Granada inventa el postre más granadino: tarta de queso de torta de la Virgen
  4. 4 Apuntan a tres menores «jugando con un mechero» como presuntos autores del incendio de la Fuente de la Bicha
  5. 5

    La noche sin dormir del padre de María Pérez: «Trabajo de lo que sea»
  6. 6 Prisión para el detenido por matar a un hombre y retener a la esposa de la víctima en Huétor Santillán
  7. 7

    María Pérez vuelve a proclamarse campeona del mundo en 35 kilómetros
  8. 8 Al Covirán se le hace largo el partido
  9. 9

    La fiesta en la casa de María Pérez tras su nueva hazaña
  10. 10 Albuñol se emociona con la llegada de su vecino Miguel a Santiago tras caminar 1.200 kilómetros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pasarela en los jardines de la Plaza de Oriente

Pasarela en los jardines de la Plaza de Oriente