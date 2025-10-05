Miranda Rynsburger cumple 60 años marcados por la discreción

Joaquina Dueñas Domingo, 5 de octubre 2025, 13:20 Comenta Compartir

Miranda Rynsburger ha cumplido 60 años este domingo 5 de octubre. Seis décadas de absoluta discreción en las que ni siquiera su matrimonio con Julio Iglesias, uno de los artistas más famosos y mediáticos del planeta, ha logrado alterar su carácter reservado. Siempre en un segundo plano, alejada del ruido y las cámaras, Miranda ha construido una vida marcada por la serenidad y una admirable capacidad para mantener su intimidad intacta en un entorno donde eso, a priori, parecía imposible.

Nacida en Leimuiden, una localidad a 30 kilómetros al sudoeste de Ámsterdam, sus padres, Wim y Paula, se enamoraron muy jóvenes y se casaron a los 22 años. Junto a ellos y a su hermano, tres años menor que ella, Miranda vivió una vida feliz. Estudió primaria en su localidad natal y continuó el instituto en Alphen aan den Rinj, a 11 kilómetros de su ciudad, por lo que cada día iba en bicicleta para asistir a clase. Al terminar, la joven Miranda comenzó un curso de secretariado ejecutivo y tuvo sus primeros trabajos. Pero a los 19 años tuvo un grave accidente de esquí en Alemania en el que se fracturó una vértebra y la nariz. La recuperación fue larga, lo que le llevó a instalarse en Rotterdam.

Pero este no sería el único episodio difícil de su vida ya que su padre falleció con apenas 48 años debido a un tumor cerebral. La tragedia le hizo tomar distancia y viajar al Caribe donde un fotógrafo canadiense la descubrió para la moda. Comenzó entonces una nueva etapa como modelo que la llevó a viajar por diferentes partes del mundo.

Fue en uno de esos viajes, en diciembre de 1990, en el aeropuerto internacional de Yakarta, donde el destino unió de manera casual las vidas de la modelo holandesa y del cantante español. Julio quedó prendado de Miranda y no dudó en acercarse a hablar con ella. Tras las presentaciones, el artista, que estaba inmerso en su gira por Asia, la invitó a verle cantar esa misma noche. Ella, que conocía su trayectoria profesional pero no tanto su ajetreada vida personal, tuvo algunas dudas, aunque finalmente accedió.

Tras la turné asiática, cada uno regresó a casa, ella a Holanda y él a Miami, pero algo había cambiado para los dos. Las llamadas telefónicas eran diarias hasta que el cantante la invitó a su concierto de Año Nuevo en Las Vegas y ella aceptó. Con esa decisión, Miranda dejó atrás su vida como modelo y su casa flotante en Leimuiden para comenzar una nueva andadura a lado de uno de los cantantes que más han vendido en la historia de la música.

Sin embargo, eso no cambió su carácter natural y reservado. De hecho, la pareja comenzó su romance en secreto. Tanto es así que, en el verano de 1991, Julio Iglesias posó en un reportaje junto a tres modelos sin que nadie supera que una de ellas era la propia Miranda. Con la relación consolidada, decidieron hacerlo público y pudimos conocer a una Miranda sencilla, de trato exquisito y cercano y siempre discreta.

En 1997 nació su primer hijo en común, Miguel Alejandro, dos años después vino al mundo Rodrigo. En mayo de 2021, Julio y Miranda tuvieron gemelas, Victoria y Cristina y en mayo de 2007 nació el benjamín de la casa, Guillermo.

La vida de la familia ha discurrido entre Miami y Marbella, donde tienen una finca en el término municipal de Ojén en la que instalaban cada verano y que ahora visitan algunos de sus hijos de manera recurrente. En agosto de 2010, 20 años después de verse por primera vez, la pareja formalizó su relación casándose en una ceremonia religiosa más que íntima en la parroquia Virgen del Carmen de Marbella. Le siguió una celebración en su propiedad de la Costa del Sol que pudimos ver gracias a una exclusiva de 40 páginas de la revista '¡Hola!'.

«La mujer que más quiero y que más he querido en toda mi vida, la más importante de todas», ha dicho Julio sobre ella. Este 5 de octubre, la mujer que en sus propias palabras trajo «paz y serenidad» a la vida del cantante ha cumplido 60 años y lo ha hecho en la misma línea de mesura que es habitual en ella y que le hemos conocido en los últimos 35 años.

