Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Efe

Miley Cyrus, de la reconstrucción al equilibrio

La estrella de la música ha encontrado la estabilidad al lado del músico Maxx Morando con quien acaba de comprometerse

Joaquina Dueñas

Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:09

Comenta

Miley Cyrus ha confirmado su compromiso con el músico Maxx Morando, con quien mantiene una relación desde hace cuatro años. La propuesta la tomó completamente ... por sorpresa durante un viaje a Asia, según confesó en 'Good Morning America', después de que el anillo de oro y diamantes que lució en el estreno de Avatar 3 desatara todos los rumores. La cantante ha encontrado en su pareja un apoyo incondicional que ha favorecido lo que ella define como su «drástico crecimiento» y le ha proporcionado serenidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  2. 2 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  3. 3

    Las Gabias tendrá que devolver 1,25 millones a una promotora por un convenio fallido
  4. 4 El anfitrión de Topuria en Granada: «Se ha enamorado de la ciudad y de la gente»
  5. 5

    Otro frenazo al Granada en Los Cármenes
  6. 6 La niña de un pueblo de Granada que comenzó a guardar vacas y borregos en la sierra a los diez años
  7. 7

    Luca Zidane revive sus fantasma
  8. 8 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  9. 9 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  10. 10

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Miley Cyrus, de la reconstrucción al equilibrio

Miley Cyrus, de la reconstrucción al equilibrio