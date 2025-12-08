Miley Cyrus, de la reconstrucción al equilibrio

Miley Cyrus ha confirmado su compromiso con el músico Maxx Morando, con quien mantiene una relación desde hace cuatro años. La propuesta la tomó completamente ... por sorpresa durante un viaje a Asia, según confesó en 'Good Morning America', después de que el anillo de oro y diamantes que lució en el estreno de Avatar 3 desatara todos los rumores. La cantante ha encontrado en su pareja un apoyo incondicional que ha favorecido lo que ella define como su «drástico crecimiento» y le ha proporcionado serenidad.

Antes de llegar aquí, son muchas las veces que hemos visto a Miley Cyrus reconstruirse en todas sus facetas, tanto en la música como en la vida y en el amor. Una de sus transformaciones más comentadas fue la transición de niña Disney a mujer. Conocida inicialmente como la divertida y cándida protagonista de 'Hannah Montana', la serie de Disney Channel que la convirtió en un fenómeno global, creció bajo el escrutinio público y la presión profesional. «Cuando tenía 12 años, no iba a fiestas de pijamas porque tenía que trabajar al día siguiente. Eso no es normal», recordó en una entrevista.

Aquella situación le provocó problemas de acoso escolar y derivó en una depresión. Al llegar a la edad adulta, la artista decidió romper de forma radical con su imagen infantil, reivindicando su autonomía personal mediante la experimentación musical, pero también a través de la provocación en sus gestos y su indumentaria. Una evolución que generó controversia, pero que también llevó a especialistas musicales a compararla con figuras como David Bowie o Madonna.

Su contacto con las drogas llegó muy temprano, cuando aún frecuentaba los sets de rodaje de 'Hannah Montana'. En varias ocasiones ha confesado su consumo de cocaína y ha defendido el de marihuana frente al alcohol: «Creo que el alcohol es mucho más peligroso que la marihuana. He visto a mucha gente entrar en una espiral con el alcohol, pero nunca he visto que pase eso con la marihuana».

Su esfuerzo por abandonar los malos hábitos también ha sido público, incluidas recaídas que no ha ocultado a sus seguidores. En 2017 inició un proceso de alejamiento de las drogas y el alcohol, hasta que en 2020 contó que había comenzado una vida «sobria» y «saludable» después de someterse a una operación en las cuerdas vocales. «Ha sido muy importante para mí durante el último año vivir un estilo de vida sobrio porque realmente quería pulir mi oficio», explicó entonces.

Liam Hemsworth también influyó en esa etapa, ya que fuentes cercanas a Cyrus señalaron el consumo excesivo de alcohol y «ciertas sustancias» por parte del actor como una de las causas de la ruptura en agosto de 2019, ocho meses después de su boda en las navidades de 2018 y tras una década de relación.

Tras aquel divorcio, la cantante tuvo que reconstruirse por partida doble, porque además de perder el amor, perdió su casa de Malibú y todos sus recuerdos en el terrible incendio de noviembre de 2018. La propia artista explicó que la boda con Hemsworth respondió, en parte, al deseo de aferrarse a lo que quedaba. «No paraba de preguntarme qué propósito había detrás de esa destrucción. Así que, en lugar de avanzar y comenzar de nuevo, me aferré a lo que quedaba de esa casa, que éramos Liam y yo», relató. «Lo amaré toda mi vida. Siempre lo haré. Pero después del incendio hubo demasiado conflicto entre nosotros, y yo, cuando llego a casa, quiero tener al lado a alguien que me ancle. No me gustan el drama ni las peleas», subrayó.

De aquella devastación volvió a renacer con 'Flowers', una canción de empoderamiento y amor propio que refleja su proceso de duelo y superación. Para entonces ya estaba a su lado Maxx Morando, batería del grupo de rock Liily, a quien conoció en 2021 en una cita a ciegas.

Hace unos días, Cyrus posó junto a su novio en la alfombra roja del estreno de 'Avatar: Fire and Ash' en Los Ángeles. De pie ante los fotógrafos, la cantante colocó su mano sobre el pecho de su pareja, dejando a la vista su nuevo anillo con un espectacular diamante de talla cojín engastado en una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates. Una joya diseñada por la firma Jacquie Aiche con la que, sin decir una palabra, gritaba a los cuatro vientos su compromiso.