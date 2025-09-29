Meryl Streep sorprende en el desfile de Dolce & Gabbana caracterizada como Miranda Priestly A la cita también asistió Anna Wintour, la prestigiosa editora de moda en la que se inspira el personaje que encarna la actriz estadounidense en esta película

Joaquina Dueñas
Lunes, 29 de septiembre 2025

Miranda Priestly y Nigel, dos de los reconocibles protagonistas de 'El diablo viste de Prada', han sido la sorpresa del 'front row' del desfile de Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán. Los actores Meryl Streep y Stanley Tucci, que están rodando algunas secuencias de la esperada segunda entrega del mítico largometraje en la ciudad italiana, llegaron caracterizados de sus personajes a esta cita imprescindible con la moda a la que también asistió Anna Wintour, la prestigiosa editora de moda en la que se inspira la figura de Priestly.

El momento mágico de la jornada llegó cuando Wintour y Streep se encontraron entre bambalinas. Muy sonrientes, se saludaron con un cariñoso abrazo mientras intercambiaban algunas impresiones. En ese instante, la actriz dejó a un lado su papel, que había estado interpretando en todo momento desde su llegada al desfile, y dedicó unos minutos a departir con el alter ego de su personaje. Una curiosa coincidencia que quedará para la historia del cine y de la moda y que ha desatado la euforia entre los admiradores de la actriz y de la editora de moda que anunció su retirada de 'Vogue' el pasado agosto, después de cuatro décadas llevando sus riendas.

Siempre parapetada tras sus gafas de sol y con su característico impecable corte de pelo, Anna Wintour sirvió de musa para la creación del personaje de Miranda Priestly, jefa de la revista 'Runway' en la ficción, elegante, exigente e implacable con sus subordinados. Recientemente, la histórica responsable de 'Vogue' hacía su primera valoración en público del personaje en el podcast 'The New Yorker Radio Hour' asegurando que es «una representación justa».

Todas estas coincidencias han dado alas a las especulaciones de que algunos de los momentos vividos durante el desfile de Dolce & Gabbana formarán parte de la secuela en curso.

El pasado 30 de junio comenzó el esperado rodaje de la segunda parte de 'El diablo se viste de Prada' bajo la batuta del mismo director, David Frankel, y con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci repitiendo en sus papeles. Entre las novedades del reparto, Kenneth Branagh, que encarna al nuevo esposo de Priestly; además de Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Rachel Bloom y Patrick Brammall.

Entre las anécdotas que está dejando la grabación de la película, la aparatosa caída de Anne Hathaway en Nueva York, cuando se precipitó por unas escaleras al rompérsele uno de sus zapatos de tacón. Con gran sentido del humor, la intérprete se levantó inmediatamente aclarando que se encontraba bien y llegó a comparar la situación con una de sus caídas en 'El diario de la princesa'.

El esperado estreno de la nueva entrega de 'El diablo…' está previsto para mayo de 2026 y situaciones como las sucedidas en Milán no hacen más que acrecentar las expectativas sobre la película.