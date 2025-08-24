Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Makoke, sobre la cancelación de su boda: «No voy a anularla, me tienen que matar»

Ha tenido que posponer elenlace por un problema de salud de una persona allegada

María Moreno

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:58

El 12 de septiembre era el día en que Makoke iba a dar el sí, quiero a con Gonzalo Fernández en en Ibiza. Un enlace anunciado a bombo y platillo por la colaboradora, que se ha visto obligada a posponer por un problema de salud de una persona allegada, del que no ha dado más detalles al respecto porque, dice, «no le compete».

Makoke ha confesado a Terelu Campos en el programa 'Aires de Fiesta' que «ha sido un palo… Hasta el martes era la persona más feliz del mundo», día en que los novios se enteraron de una noticia que les llevó a cambiar de planes. «No voy a anular la boda, vamos... Me tienen que matar», explicó la exmujer de Kiko Matamoros, que tiene la esperanza de que el enlace se pueda llevar a cabo el año que viene antes del verano. «Con Gonzalo -ha asegurado- estoy más unida que nunca. Le quiero cada día más. Cada día tengo más ganas de casarme con él».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis grupos de bomberos del Infoca trabajan en la colina arrasada para controlar el fuego
  2. 2

    «Lenguas de fuego rodearon el restaurante y nos pusimos a echar agua»
  3. 3

    Dos detenidos por una supuesta agresión sexual en Pulianas
  4. 4

    Fany, «la mitad china, mitad churrianera» con la taberna de las 50 mesas llenas
  5. 5

    El náufrago de Motril salió a bucear con unos amigos cerca de Ceuta y se perdió
  6. 6

    El vídeo que muestra la noche de tensión por el fuego en la Fuente de la Bicha
  7. 7

    La nueva norma de reciclaje de residuos de obra complica las reformas menores
  8. 8 La complicada recogida del higo chumbo en la finca de ocho marjales de un pueblo de Granada
  9. 9

    La armera granadina que cuenta con un ejército de seguidores
  10. 10

    El piloto fallecido en Loja era de Málaga y practicaba ala delta de forma habitual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Makoke, sobre la cancelación de su boda: «No voy a anularla, me tienen que matar»

Makoke, sobre la cancelación de su boda: «No voy a anularla, me tienen que matar»