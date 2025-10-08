Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lourdes Montes, en 'Y ahora Sonsoles'.

Lourdes Montes, decepcionada con Julián Contreras

La esposa de Francisco Rivera asegura que «su cariño era interesado»

Joaquina Dueñas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:33

Comenta

Lourdes Montes, esposa de Francisco Rivera, ha acudido al plató de 'Y ahora Sonsoles' donde ha concedido una entrevista en la que por primera vez se ha pronunciado sobre su relación con su familia política. En concreto ha recordado la tremenda decepción que se llevó con Julián Contreras, con quien tenía una buena relación. «Yo quería mucho a Julián. Era con el que mejor trato tenía», ha explicado, por lo que el desengaño fue mayor: «Me defraudó porque descubrí un Julián que no conocía, descubrí que su cariño no era real, era interesado. Me dio mucha pena porque era con el que mejor me llevaba. La relación está absolutamente rota», ha zanjado.

La diseñadora ha desvelado que la causa del distanciamiento entre los hermanos fue económica: «Necesitaba dinero y, por primera vez, Fran y Cayetano le dijeron que no». «A partir de ahí, lo puso como los trapos en la tele», ha relatado, al tiempo que ha confesado que fue un momento muy difícil para su marido: «Vi llorar mucho a Fran».

Sobre Kiko Rivera, también lo ha dejado claro: «Con Kiko tampoco hay mucha relación; con Cayetano sí que Kiko tiene más cercanía. El otro día se encontraron, le dijo que estaba bien, le contestó que se alegraba… y adiós. No hay que montarse una película familiar maravillosa».

En su primera intervención televisiva en solitario, Lourdes ha confesado cómo afectó a su matrimonio la retirada de Francisco de los ruedos. «De estar acostumbrado a ser como dioses, que nadie le molestaba para que no se desconcentre, pasa a ser uno más. Se apaga el traje de luces y dices, '¿ahora qué?' Tuvo una época que nos repercutió como pareja, fue muy complicado», ha reconocido. Una situación que superaron con «mucha paciencia». «El tema era que él se encontrara otra vez: que fuera feliz y estuviera orgulloso de sí mismo... y llegó. Con el tiempo y con ganas de solucionarlo... Fran evolucionó en esos años y ahora es muchísimo mejor que antes», ha señalado satisfecha.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  4. 4 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  5. 5 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  6. 6 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  7. 7

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  8. 8 La influencer de Almuñécar Solange Janssens correrá el Rally de Granada
  9. 9 El motivo por el que la campana de la Torre de la Vela de Granada está repicando este miércoles
  10. 10 La pedida de mano de un jugador del Covirán Granada ante la Alhambra: «Dijo que sí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lourdes Montes, decepcionada con Julián Contreras

Lourdes Montes, decepcionada con Julián Contreras