Kiko Rivera celebra la comunión de su hija Ana con la ausencia de su madre y de su hermana

Joaquina Dueñas Lunes, 2 de junio 2025, 12:34

Este domingo 1 de junio, Kiko Rivera e Irene Rosales han celebrado la comunión de su hija Ana. Una importante cita a la que no han acudido ni la abuela materna de la niña, Isabel Pantoja, ni su tía Isa, hermana el dj, que encara el último tramo de su embarazo, de las que está distanciado desde hace años. Quien sí que ha ido ha sido su prima, Anabel Pantoja, que ha asistido junto a su pareja, David, su madre, Merchi, y su bebé, la pequeña Alma.

El dj ha querido dedicar a su hija mayor una emotiva carta en la que ha subrayado la importancia de contar con los que permanecen a tu lado en las buenas y en las malas. «Hoy has dado un paso muy importante en tu camino: tu Primera Comunión. Un paso que marca tu crecimiento, no solo como niña, sino como una personita con valores, con fe y con un corazón hermoso. Hoy ha sido un día inolvidable, un día lleno de luz, emoción y alegría», ha escrito el hijo menor de Paquirri. «Y aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias… quiero que sepas algo, mi amor: no importa quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar», ha continuado en una clara alusión a su madre y a su hermana.

«A veces, hija, la vida nos enseña que no todos estarán cuando más los necesitamos… pero también nos enseña algo aún más valioso: quiénes sí están. Y esos, los que hoy te abrazamos, te miramos con ternura y celebramos contigo, son los que debes guardar siempre en tu corazón», ha sentenciado, dejando claro que la ruptura familiar es irremediable, al menos, de momento.