Kiko Hernández se suma a la huelga de hambre de su marido y denunciará amenazas graves

Kiko Hernández está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. Las autoridades de Melilla han cerrado el negocio que regenta junto a ... su marido Fran Antón en la ciudad autónoma. Primero, supimos que el actor se había encadenado a las puertas del establecimiento y ahora, se ha sumado el colaborador de televisión que, además, ha denunciado amenazas graves.

«Por motivos que no puedo decir y que desconozco, nos han clausurado el local. Dicen que no podemos hacer nada, ni siquiera entrar a por nada», ha explicado Antón en sus redes sociales quien ha defendido que la licencia «todavía está vigente». «He decidido quedarme aquí, en la puerta, porque teníamos un mes de mucho trabajo y eventos por delante, y es la única solución que veo. La Justicia no está de nuestra parte, entonces me he encadenado aquí y voy a hacer huelga de hambre hasta que esto no se solucione o nos digan algo», ha añadido.

En declaraciones al programa 'No somos nadie', Kiko Hernández ha explicado que colaboró con el anterior gobierno local y que lo está «pagando» ahora. «A la mínima que haya riesgo, nos vamos de aquí y ya lo hay», ha expresado tras desvelar las amenazas que tiene previsto denunciar ante la Policía Nacional: «Me decían que iban a matarme, que me mandarían a un moro de la frontera a rajarme, que lo harían y volvería a salir de España, que no lo encontrarían nunca. Temo por mí y por mi familia», ha lamentado entre sollozos. «Aquí hay homofobia, aquí hay racismo. Tengo un amigo que estaba en el ayuntamiento y cuando se fue le dijeron que qué bien que se iba, porque había que desinfectar todo porque olía a moro. Esto no es casualidad, es mafia controlando todos los estamentos de Melilla», ha dicho. Unas palabras que han llevado a Carlota Corredera y a Kiko Matamoros a animarle a abandonar la ciudad.