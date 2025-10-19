Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Tanarro

La infanta Elena y su sobrino Miguel Urdagarín, el mejor apoyo de Pablo Urdangarín desde las gradas

El hijo de la infanta Cristina fue a ver el partido de su hermano con su novia, Olympia Beracasa

Joaquina Dueñas

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:31

Comenta

La infanta Elena ha ido a ver un partido de balonmano de su sobrino Pablo Urdangarín y lo ha hecho muy bien acompañada, con su también sobrino Miguel Urdagarín y la novia de este, Olympia Beracasa. Los tres han disfrutado del encuentro que terminó a favor del sobrino del Rey Felipe VI con un tanteo de 29-32. Desde el palco celebraron con risas y aplausos cada uno de los goles del Fraikin Granollers, equipo en el que milita el hijo de Iñaki Urdangarín, pero muy especialmente, los dos anotados por Pablo. Al término del encuentro se acercaron a felicitarle con entusiasmo.

El joven deportista está viviendo un dulce momento después de haber sido convocado para la selección nacional absoluta para participar en los amistosos del 30 de octubre y 1 de noviembre frente a Suecia. Sigue así los pasos de su padre, quien vistió la camiseta de la selección española en 170 partidos y participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta y Sídney en los años 1996 y 2000.

