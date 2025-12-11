Iñaki Urdangarin publicará 'Todo lo vivido', sus primeras memorias en febrero de 2026

Iñaki Urdangarin publicará el 12 de febrero de 2026 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes', sus primeras memorias, un relato en primera persona en ... el que aborda su vida desde la infancia hasta la etapa de reinvención iniciada tras su salida de prisión. El libro llegará a las librerías de la mano de Grijalbo, sello perteneciente a Penguin Random House Grupo Editorial.

Urdangarin explica que ha decidido contar su historia después de décadas en las que otros hablaron por él. «Durante muchos años, mi vida fue contada por otros. Hoy, por primera vez, quiero contar mi historia con mi propia voz. No para justificarme ni para buscar compasión. Escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido, las cumbres, pero también los valles, y compartirlo con honestidad», adelanta.

Este anuncio editorial coincide con la reciente publicación de las memorias del rey emérito Juan Carlos I, tituladas 'Reconciliación', que han generado debate y atención mediática en España y en el extranjero. En esa obra, publicada primero en Francia y disponible ya en librerías españolas, el exmonarca aborda aspectos de su reinado, reivindica su papel en la transición democrática y ofrece detalles personales sobre su relación con miembros de la Familia Real, incluida cierta distancia con la reina Letizia y con su hijo, el rey Felipe VI, además de anécdotas íntimas de su vida.

Del éxito deportivo al escrutinio público

El volumen recorre cinco etapas: la infancia, la carrera deportiva, su integración en la Familia Real, el caso Nóos y la experiencia en la prisión de Brieva, donde cumplió cerca de mil días. También profundiza en la pérdida de intimidad, el peso de la exposición pública y el aprendizaje que extrajo de los momentos más difíciles.

Nacido en Zumárraga en 1968, Urdangarin fue uno de los jugadores destacados del histórico 'Dream Team' de balonmano del Barcelona y obtuvo dos medallas olímpicas de bronce con la selección española. Su vida dio un giro decisivo en 1997 con su matrimonio con la infanta Cristina, un enlace que lo situó en el centro de la atención pública y reforzó su presencia en la esfera institucional de la Familia Real. Tras su retirada del deporte, trabajó en el ámbito empresarial, aunque su trayectoria quedó condicionada años después por el proceso judicial del caso Nóos, que marcó profundamente su imagen y su vida personal.