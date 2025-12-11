Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iñaki Urdangarín en su boda con la Infanta Cristina en 1997. Ángel Díaz

Iñaki Urdangarin publicará 'Todo lo vivido', sus primeras memorias en febrero de 2026

El exdeportista repasa su trayectoria, el impacto del caso Nóos y el camino de reconstrucción personal tras su paso por prisión

G. Casallo

Jueves, 11 de diciembre 2025, 17:49

Comenta

Iñaki Urdangarin publicará el 12 de febrero de 2026 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes', sus primeras memorias, un relato en primera persona en ... el que aborda su vida desde la infancia hasta la etapa de reinvención iniciada tras su salida de prisión. El libro llegará a las librerías de la mano de Grijalbo, sello perteneciente a Penguin Random House Grupo Editorial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  3. 3 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  4. 4 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  5. 5 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  6. 6 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  7. 7

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla
  8. 8 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  9. 9 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  10. 10

    El Granada CF cierra sus cuentas anuales con un déficit de ocho millones

Publicidad

24.0.520974447Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Iñaki Urdangarin publicará 'Todo lo vivido', sus primeras memorias en febrero de 2026

Iñaki Urdangarin publicará &#039;Todo lo vivido&#039;, sus primeras memorias en febrero de 2026