El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor

El humorista Javier Cansado ha anunciado que se va a retirar durante unos meses debido a un tumor del que ha tenido que operado. Estará fuera de la escena pública y aparcará sus compromisos laborales porque esta misma semana empieza con el tratamiento posterior.

El cómico, conocido por formar parte del dúo 'Faemino y Cansado' y ser colaborador de 'Ilustres Ignorantes', en Movistar Plus+, ha comunicado su decisión por redes sociales: «Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas».

Cansado, madrileño de 68 años, comenzó su carrera a principios de los 80 junto a Juan Carlos Arroyo, con quien formó el dúo 'Faemino y Cansado'. Su éxito pasó a la televisión y estuvo en programas como 'La bola de cristal' y 'Cajón desastre', has que tuvieron el suyo propio en La 2, con 'El orgullo del tercer mundo'. Actualmente, está además en la radio y en el teatro.

