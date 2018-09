La historia de la primera gánster Una escena de 'El Continental', que protagoniza Michelle Jenner. :: TVE TVE estrena el lunes 'El Continental', ambientada en el lumpen de los años 20, y con Michelle Jenner, Álex García, Roberto Álamo y Fernando Tejero en el reparto. «Es una serie transgresora», la define este último JULIÁN ALÍA Viernes, 14 septiembre 2018, 10:33

Televisión Española ultima los detalles de 'El Contintental', su gran apuesta para el 'prime time' de los lunes. La serie, que está ambientada en los años 20, se estrena este mismo lunes con un primer capítulo que ronda los noventa minutos de duración, que luego se reducirán hasta los setenta, libres de anuncios, eso sí. El amor, la ambición y la clandestinidad no dejan de estar presentes en esta historia con mucha acción y una estética muy particular que recuerda a 'Peaky Blinders', una antigua ficción de la BBC, algo que generó bastante ruido en las redes sociales.

La serie «narra el nacimiento de la primera mujer gánster», según su creador, el director y guionista Frank Ariza. Está protagonizada por Michelle Jenner y Álex García. Michelle Jenner es la encargada de interpretar a Andrea, la hija del dueño de un club nocturno, El Continental, y Álex García da vida a Ricardo, un joven temerario, e incluso violento, que entra en la vida de la chica al convertirse en socio de su padre. Será entonces cuando el local se convierta en el centro neurálgico de la ciudad y donde surgirán gran parte de los negocios clandestinos de la época.

La ficción no ha escatimado en nombres conocidos para el reparto: Roberto Álamo, en la piel de Juan Baena, el jefe de una banda de gánsteres; Raúl Arévalo, en el papel de Andrés, un amigo de la infancia de Ricardo; Fernando Tejero, que interpreta a Ramiro, un superviviente egoísta y ambicioso que ha sabido ganarse la vida con el negocio del alcohol; Paz Vega, la zíngara Belice en la ficción; o Secun de la Rosa, que hará de Francisco, un buscavidas que se hace pasar por diseñador italiano, además de la colaboración especial de Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez.

Desde la corporación han apostado fuerte por la serie, que ya ha sido preestrenada en el Festival de Televisión de Vitoria, donde se escucharon las primeras críticas.

«No podía decir que no»

«Con este reparto no podía decir que no. Cuando me lo plantearon y vi quién salía, no me hizo ni falta saber quién era mi personaje para decir que sí. No sabía ni de lo que iba. Simplemente, por estar con estos compañeros con los que humildemente puedes aprender, como Roberto Álamo, Estefanía de los Santos, Raúl Arévalo, me tiré a la piscina. La vería aunque no saliese en ella, sobre todo por el reparto que tiene», dijo el intérprete cordobés Fernando Tejero, de 51 años, que acudió ayer a la presentación de la serie junto con otros actores, entre los que no se encontraba Michelle Jenner. Tejero, con series tan exitosas a sus espaldas como 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', definió 'El Continental' como una serie transgresora «con un reparto que es para asomarse a verla».

Por su parte Secun de la Rosa destacó de la serie que «nunca sabes lo que va a pasar. Es muy atrevida. No sabes quién va a morir, quién se va a salvar, quién es el malo, quién es el bueno. Es lo que uno desea al ver una serie. Creo que va a gustar mucho».