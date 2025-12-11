La hija de Encarnita Polo prepara el funeral en memoria de la artista un mes después de su fallecimiento

El pasado 14 de noviembre se conocía el fallecimiento de Encarnita Polo en la residencia abulense en la que estaba ingresada. La cantante era agredida ... por un compañero que terminaba con su vida. El hombre era detenido por la Policía Nacional y, según informó EFE, era trasladado a un centro psiquiátrico hospitalario donde permanece bajo custodia policial hasta su puesta a disposición judicial. Su hija, Raquel Waitzman Polo, fruto de su matrimonio con el compositor argentino Adolfo Waitzman, está organizando un funeral en memoria de la popular artista un mes después de su muerte.

Según la esquela publicada por ABC, «el funeral por su eterno descanso se celebrará el 16 de diciembre de 2025 a las 20.30 horas en la Basílica de la Milagrosa en Madrid». «Su hija, nieto y yerno, así como hermanos, sobrinos, familiares y amigos, ruegan una oración por su alma» al tiempo que puntualizan que tras el servicio la familia «no realizará declaraciones».

La inesperada muerte de Encarnita Polo fue una auténtica conmoción para su hija, que vive ajena a escena pública, y el entierro el pasado 15 de noviembre se celebró en la más estricta intimidad. Con este servicio religioso un mes después, amigos y admiradores tendrán la oportunidad de despedirse de ella y rendirle el tan merecido homenaje.