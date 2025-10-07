Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo reaparecen juntos tras su compromiso: nueva clínica y estreno en YouTube Moda, negocios, estilo de vida y la familia serán claves del canal de la empresaria

Joaquina Dueñas Martes, 7 de octubre 2025, 11:45

Después de casi una década de amor, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anunciaban su compromiso hace dos meses. Desde ese momento, hemos visto a la empresaria en diferentes eventos luciendo la exuberante sortija de pedida pero no ha sido hasta ahora cuando la pareja ha reaparecido junta en público. La influencer y el futbolista han inaugurado una nueva clínica Insparya, la número 15, en Riad, Arabia Saudí. Coincidiendo con este hito empresarial del deportista, Georgina ha lanzado un último proyecto, su propio canal de YouTube.

«Cuidar de la salud capilar también significa cuidar de nuestra autoestima y confianza», expresó el futbolista que se mostró muy «orgulloso» de poder abrir una clínica en su «hogar» actual. «Ser testigo de este crecimiento tan cerca de mí hace que este momento sea aún más especial. Quiero seguir formando parte de un grupo que genera un impacto real en la vida y el bienestar de las personas», aseguró satisfecho con la evolución de sus negocios fuera del terreno de juego.

A su lado, como su apoyo incondicional, Georgina, recién aterrizada de París, donde acudió al desfile de Balenciaga. Aunque el pasado diciembre trascendió que había dejado de formar parte de la dirección de las clínicas, donde era administradora mancomunada del grupo, no quiso faltar a esta importante cita.

La influencer está centrada en sus propios proyectos. Con el último, sigue los pasos de su prometido, que ya en agosto de 2024 lanzó su canal de YouTube obteniendo cifras récord a razón de un millón de suscriptores por hora durante las seis primeras. En el espacio del futbolista, Georgina Rodríguez ha venido teniendo parte del protagonismo, aportando toques de humor y acercando a la opinión pública una imagen del astro del fútbol más humana. Ahora es ella quien desde el suyo quiere mostrar que son «personas de carne y hueso».

En el vídeo de presentación de poco más de un minuto rodado en Nueva York, Georgina sienta las bases de esta iniciativa: «Moda, negocios, estilo de vida, mi familia, mi vida, mi canal». De momento ha subido dos vídeos más de unos cuatro minutos cada uno. El primero, 'Divirtiéndome con Cris: conócenos mejor', se suma a la moda de los test de pareja, un formato que ya había compartido Cristiano en su canal.

En el siguiente, podemos ver un resumen de cómo fue su trepidante paso por el Festival de Venecia. Vestidos, joyas y posados trufados de instantes del día a día como las conversaciones con sus hijos o la hora de comer.

Redes sociales, documentales, vídeos y entrevistas con amigos: los famosos parecen decididos a que sus seguidores los conozcan más allá de sus personajes y Cristiano y Georgina se han sumado a esta tendencia. Gracias a eso los hemos visto reír y bromear, besarse o mostrar sus sentimientos, como hizo el futbolista en '¡Hola!' en portugués al afirmar que «la paternidad me ha enseñado cosas del amor que nunca supe que existían. Me ha ablandado y dado una nueva perspectiva sobre lo que de verdad importa en la vida».