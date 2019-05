Fran Rivera, sobre el suicidio de la empleada de Iveco: «Los hombres no podemos no enseñar un vídeo así» El torero, comentarista de 'Espejo Público', ha desatado la polémica en las redes sociales con sus declaraciones sobre este asunto IDEAL Miércoles, 29 mayo 2019, 15:43

Fran Rivera ha sembrado la polémica por sus palabras en 'Espejo público' sobre el sucidio de la trabajadora de Iveco tras la filtración de un vídeo sexual entre sus compañeros. «Los hombres, y lo digo porque soy hombre, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo», ha dicho el torero.

Fran Rivera, comentarista del programa que presenta Susanna Griso en Antena 3, ha desatado la polémica en las redes sociales con más declaraciones: «La base y el problema es que la libertad de uno empieza cuando termina la del otro».

«Hay una máxima, que yo se lo digo a mi hija mayor, y es que no se pueden mandar vídeos de ese tipo. Ella no es culpable, es una víctima. No es de hombre hacer viral un vídeo así, pero los hombres, y lo digo porque soy hombre, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo«, ha añadido.

Aquí esta el video de Fran Rivera. Que cada uno juzgue por si mismo. pic.twitter.com/2gaO7U6oEM — Luni ☾✨ (@LunitaGH_) 29 de mayo de 2019

Tras esta declaración, sin encontrar ningún tipo de objeción en el magacín, ha añadido lo siguiente: «A todas las niñas, las mujeres, por favor que no manden vídeos de ese tipo». Tal y como era de esperar, los espectadores de A3 y todas las personas que se han enterado de esta opinión a través de la red, están mostrando su enfado, llegando a convertir los términos Fran Rivera en trending topic en Twitter: