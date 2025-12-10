Fernando Alonso será padre por primera vez con la periodista Melissa Jiménez

El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso va a ser padre junto a la periodista Melissa Jiménez. Según lo previsto, el bebé nacerá en marzo ... del próximo año. Una noticia que, tras varias semanas de rumores, se ha confirmado y que tiene «muy contenta» a la pareja.

Así lo ha confirmado la revista 'Hola', que asegura que la periodista especializada en el mundo del motor estaría en su sexto mes de embarazo. Para Alonso, a sus 44 años, sería el primero. Por el contrario, para Melissa sería el cuarto, puesto que ya tiene tres fruto de su relación anterior con el futbolista Marc Bartra.

Esta noticia marca un antes y un después en la vida de ambos. Pero sobre todo en la del piloto de Fórmula 1, que ya en octubre de 2024 hablaba sobre su deseo de ser padre. «Estoy contento con mi vida, aunque todavía echo de menos cosas. No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años», aseguraba en aquel momento.

Este 2026 promete venir cargado de emociones para el corredor de Aston Martin, que entra en su último año de contrato. En lo que podría ser su última temporada con las manos al volante, está previsto que nazca su primer hijo.