Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alberto Gras, en la esquina superior derecha, junto a sus compañeros de edición. RTVE

Un exconcursante de 'MasterChef' desvela secretos de su edición

«Durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estaban viviendo en un hotel», ha revelado Alberto Gras

Joaquina Dueñas

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:37

'MasterChef' acumula tantos éxitos televisivos como polémicas. La última ha llegado de la mano de Alberto Gras, que quedó en cuarta posición en la reciente edición, la octava, que ganó Ana Iglesias. El joven ha compartido con sus seguidores, a través de TikTok, algunos de los secretos de la convivencia. «Vivimos todos en una mansión a las afueras de Madrid y no tienes móvil. En nuestro caso, compartíamos habitación», ha descrito. Pero la sorpresa ha llegado al revelar que hubo «dos o tres concursantes» que no estaban en la misma casa y que tampoco estuvieron aislados.

«No todos vivíamos en esa casa, porque durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estaban viviendo en un hotel. La gente que vivía en el hotel tenía el móvil, les iban a visitar familiares y demás», ha detallado. «El resto estábamos aislados completamente; llamábamos una vez a la semana, durante cinco minutos, y con una persona que estaba controlándonos. Me parece bien, pero para todos lo mismo, ¿no?», ha subrayado.

Abundando en esa discriminación, ha destacado que los que no estuvieron en las mismas condiciones que los demás «justamente fueron las dos personas que quedaron primera y segunda ese año», es decir, Ana Iglesias, la ganadora, y Andy García, segundo, sembrando así la sombra de la duda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  2. 2

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  3. 3 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  4. 4 La lluvia sorprende a un pueblo de Granada con un respiro térmico
  5. 5

    Detenido por rayar y abollar 18 coches en Albayda con una piedra tuneada con puntas
  6. 6

    Roban en un minuto jamones valorados en 1.000 euros en un secadero de Padul
  7. 7

    Oficial: el Granada confirma a Diego Hormigo
  8. 8 Este pueblo de Granada cambia de Ayuntamiento a un edificio del siglo XIX porque el actual se ha quedado pequeño
  9. 9 El pueblo de Granada que celebra una fiesta en homenaje a la pipirrana
  10. 10 La revista de viajes con millones de seguidores que elige a Granada entre los mejores destinos del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un exconcursante de 'MasterChef' desvela secretos de su edición

Un exconcursante de &#039;MasterChef&#039; desvela secretos de su edición