«El PP evoluciona y se moderniza como 'Cuéntame'» El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Semper. / ISABEL PERMUY Se iría de viaje a Los Ángeles con el Príncipe de Bel Air. Nunca estuvo enganchado a 'Friends'. Al nuevo líder del Partido Popular le regalaría 'Modern Family'. «Pablo tiene sentido del humor». MIKEL LABASTIDA Domingo, 23 septiembre 2018, 09:48

Inició su carrera política como concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Irún. Borja Semper es ahora portavoz del grupo Grupo Popular en el Parlamento Vasco y presidente de su formación en Gipuzkoa. Es autor de dos libros, 'Sin complejos' y 'Maldito (des)amor'. Acaba de ser padre por tercera vez y todavía le queda tiempo para ver series. Le convocamos para conocer sus gustos y fobias en esta materia.

-Se le acusa de serieadicto, ¿se declara culpable o inocente?

-Moderadamente culpable.

-¿Y cómo empezó la afición? ¿De niño?

-Con 'El equipo A', 'V', 'El coche fantástico'... No había otra cosa y todas eran fascinantes.

-Y supongo que seguiría en la adolescencia.

-Me marcó 'Sensación de Vivir', aunque también 'Salvado por la campana' y 'Expediente X'.

-Entremos en campaña. ¿A qué político de serie votaría usted?

-Al Churchill de 'The Crown'. Aunque la serie retrate sus estertores políticos con todo lo que eso conlleva, refleja un hombre y un político autentico y brillante.

-Si el Partido Popular fuese una serie, ¿cuál sería?

-Quizás 'Cuéntame'. Un partido que evoluciona y se moderniza con la sociedad española. Al menos eso es lo que me gustaría que hiciéramos.

-Entonces Pablo Casado sería el Antonio Alcántara del PP. Por cierto, ¿qué serie le regalaría al nuevo líder de su partido?

-'Modern Family'. Porque es muy buena serie y me gusta su irreverencia; Pablo tiene sentido del humor y se reiría mucho.

-¿Alguna vez una serie le despertó una vocación laboral?

- Quizás me despertó el interés por la psicología 'El grupo', una de las series españolas de más calidad y peor tratadas en la programación. Lo descarté pronto porque hay que tener una madera para la psicología de la que carezco. Pero grandísima serie.

-¿Y de actor se ve? ¿En qué serie le gustaría hacer un cameo?

-En 'Paquita Salas'. Da igual el personaje, haría lo que me pidieran. Creo que es de las series con humor más inteligente (junto a 'Vergüenza ajena') que se han hecho últimamente.

-Dígame un personaje que podría ser un referente para usted.

-Marty Byrde, de 'Ozark'. No por lo que hace, que es detestable, ni por su falta de escrúpulos, que rechazo. Me gusta su serenidad y determinación ante la adversidad.

-Y si tuviera que decantarse por algún integrante de 'Friends', ¿con cuál se sentiría más identificado?

-Confieso que nunca estuve enganchado a 'Friends'.

-No se lo tendremos en cuenta. ¿Cuál ha sido su último atracón?

-'Peaky Blinders', no pude dejarla hasta que no vi todas las temporadas. Es genial.

-¿Y alguna serie que dejó ver porque no le enganchaba?

-'True detective'; no lo entiendo porque tiene todo para que me guste. Quizás no la vi en el momento adecuado. Tengo pensado darle otra oportunidad algún día.

-¿'Los Soprano' o 'The Wire'? Sé que es cómo escoger entre una madre y un padre.

- 'The Wire'. Son dos genialidades. He tenido que echarlo a suertes.

-¿Algún placer culpable que pueda confesar?

-Me encanta la ciencia ficción y me fascinan especialmente las series distópicas, sobre todo el mundo zombie. Me gusta el planteamiento de situaciones extremas y la respuesta del ser humano.

-¿Con qué personaje se iría de viaje?

-Con el Will Smith de 'El Príncipe de Bel-Air'. Me iría a Los Ángeles porque seguro que sería un viaje, como poco, divertido.

-¿Por qué familia desestructurada le gustaría ser 'adoptado'?

-Aunque no era una familia desestructurada, elegiría a la de 'Los Serrano', tan solo por convivir una temporada con Antonio Resines, que es un fuera de serie en la ficción y en la vida real.

-Sea un miembro de la familia Targaryen por un día. ¿Para qué utilizaría el fuego valyrio y los dragones?

-Para combatir el sectarismo y la radicalidad que parece avanzar implacable.

-¿A qué época viajaría usted a través de una de las puertas de 'El Ministerio del Tiempo'?

-A la Cádiz de 1812.

-¿Qué final de serie le decepcionó más?

-El final de 'Perdidos', como a todo el mundo. Porque no lo entendí y porque eso no se hace.