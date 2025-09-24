Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Maribel Nadal, la hermana del tenista Rafa Nadal EP

Detenido un hombre alemán por acosar a la hermana de Rafa Nadal, María Isabel

La directora de marketing de la Rafa Nadal Academy llegó a tener protección policial

Joaquina Dueñas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:13

La policía ha detenido a un hombre alemán de 37 años por acosar presuntamente durante años a María Isabel Nadal, hermana del tenista Rafa Nadal. El varón acudía día tras día a las instalaciones de la Rafa Nadal Academy, donde la víctima trabaja como directora de marketing, para interesarse por ella. El arrestado también había conseguido su número de teléfono, con lo que el acoso se amplió a través de mensajes y llamadas reiteradas. Tras la denuncia de la víctima, la policía ha arrestado al sospechoso que ha resultado ser reincidente ya que ha sometido a un hostigamiento similar a otras mujeres en Manacor, Mallorca.

Maribel Nadal incluso temió por su vida. Tanto es así que la responsable de marketing tuvo protección policial y necesitó acompañamiento para acudir diariamente a su puesto de trabajo. Después de meses de investigación, las pesquisas culminaron con la detención de este hombre que se hacía pasar por tenista para coincidir con la hermana del tenista en lugares públicos y que ha confesado los hechos. El Juzgado de Instrucción de Manacor ha acordado suspender la pena de prisión que pesaba sobre el presunto acosador, si bien le ha impuesto una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 200 metros y comunicarse con la víctima.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  2. 2

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  3. 3

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  4. 4 85 viviendas de protección oficial para la Casa Común de Fray Leopoldo
  5. 5 Granada arreglará calles con el asfalto inteligente de la UGR: Portón de Tejeiro, la primera
  6. 6

    Investigadores españoles diseñan una vacuna contra el covid que logra la inmunización total
  7. 7

    Una pulsera situó a un agresor lejos de su víctima y fue captado junto a su casa en Granada
  8. 8 El Supremo abre una pieza separada por la trama Koldo para los empresarios de Baza y su cuñado
  9. 9

    Así será el concierto de campanas para la Patrona de Granada
  10. 10 Un exjugador denuncia presunto racismo en el Infantil del Granada que una investigación niega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenido un hombre alemán por acosar a la hermana de Rafa Nadal, María Isabel

Detenido un hombre alemán por acosar a la hermana de Rafa Nadal, María Isabel