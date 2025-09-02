Cristina Pedroche regresa a las redes tras su maternidad: «Este tiempo me ha venido muy bien» La presentadora reaparece en Instagram después de semanas de silencio y comparte cómo vive su nueva etapa como madre de dos hijos.

Miguel G. Casallo Martes, 2 de septiembre 2025, 14:50 Comenta Compartir

Cristina Pedroche ha reaparecido en Instagram tras varias semanas de ausencia y lo ha hecho con un mensaje cargado de sinceridad. «Claro que iba a volver. Hay Pedroche para rato», escribe la presentadora al inicio de una publicación en la que explica cómo ha afrontado el posparto tras el nacimiento de su segundo hijo, Isai.

Pedroche ha expresado que, a diferencia de lo que ocurrió hace dos años con la llegada de su hija Laia, esta vez decidió alejarse del ruido mediático y de la presión de las redes sociales. «He cogido unos días, que se han convertido en semanas, para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos», señala.

La presentadora ha recordado que en su primera maternidad se expuso demasiado en un momento de gran vulnerabilidad, lo que la llevó a atravesar una depresión posparto. «Me abrí en canal cuando más vulnerable estaba… y ya sabéis que no me fue muy bien. Aunque recibí mucho cariño, creo que todo el odio también contribuyó a hundirme un poco más en el hoyo en el que el posparto me estaba metiendo», confiesa.

En este segundo embarazo, asegura haber aprendido de aquella experiencia y reconoce que se ha sentido más fuerte. «Algún momento de bajón he tenido pero nada que ver con la otra vez… (cruzo dedos)», admite.

Con humor y naturalidad, Pedroche ha compartido cómo está siendo su día a día como madre de dos. «En este tiempo solo he estado en casa, con moño y dando teta. Me paso todo el día con uno, con la otra o con los dos a la vez en la teta. Todos los pijamas manchados de leche, y la casa llena de pañuelos. El tándem está siendo precioso, pero duro e intenso también», relata.

La presentadora también ha querido mandar un mensaje a quienes, incluso durante su ausencia, han continuado con las críticas. «A los que me habéis estado criticando y mandando odio aún cuando no subía nada, quizás deberíais apuntaros a algún curso o algo ahora que estamos en septiembre, que parece que os sobra el tiempo», ironizó, antes de añadir un agradecimiento general: «Gracias a todos, a los que me deseáis el bien y el mal, os mando un abrazo muy fuerte y mucho amor».