Antonio Banderas, el malagueño que conquistó Hollywood, cumple 65 años

Aunque este domingo cumple 65 años, a Antonio Banderas no se le ha pasado por la cabeza la idea de jubilarse. Es más, esta semana, en una entrevista concedida a la revista '¡Hola!', aseguraba que mantiene «la curiosidad y energía de cuando era un joven soñador» y dejaba claro que «aún le quedan historias por contar». Con motivo de su aniversario, la cadena TCM emitirá ese mismo día, a las 17:35 horas, 'La casa de los espíritus', basada en la novela de Isabel Allende y dirigida por el danés Bille August, y, a luego a las 20:00 horas, 'Two Much', la comedia rodada en Estados Unidos por Fernando Trueba donde el malagueño conoció a Melanie Griffith con quien se casó en 1996, tuvo a Stella, su única hija, y de quien se divorció en 2014.

Al actor, un infarto en enero de 2017 le cambió la vida. «Vi la muerte de cerca, hubo un momento en que sentí que me iba. ¿Esto se va acabar así? Qué estúpido, pensé», reflexionaba hace unos años, entre las páginas de este periódico. El malagueño, que no había parado en 35 años de carrera, hizo el petate y regresó a su Málaga natal para iniciar una etapa algo más sosegada y tranquila en la que se ha convertido en impulsor cultural, al frente del Teatro del Soho CaixaBank desde 2019 y de Sohrlin Andalucía, junto a Domingo Merlín, desde el verano de 2024, mientras continúa su carrera como actor en títulos como 'Babygirl' o 'Indiana Jones y el dial del destino'.

Curiosamente, dos años después de aquel ataque al corazón, el primer español nominado a los Globos de Oro, los Tonys y el Emmy haría uno de los mejores papeles de su vida, metiéndose en la piel de Salvador Mallo, alter ego de Pedro Almodóvar en la rotunda 'Dolor y gloria' (2019). La película no solo le reportó su primer Goya a mejor actor -ya tenía uno honorífico- sino que le granjearía una merecida nominación a los Oscar.

Y es que para cuando Penélope Cruz y Javier Bardem dieron el salto a Hollywood, Banderas ya llevaba años cómodamente instalado en la meca del cine. Cierto es que no podría haber tenido mejor padrino. A finales de los setenta, y tras haber estudiado arte dramático en su localidad, el malagueño se trasladó a una Madrid culturalmente efervescente, con una mano delante y otra detrás -años después explicaría que se alimentaba de palmeras de chocolate-, y allí comenzó a trabajar a las órdenes de Almodóvar y a quemar las noches con él.

Colaboró con el manchego por primera vez en 'Laberinto de pasiones' (1982) y la amistad y la relación profesional siguieron cultivándose en títulos como 'Matador' (1986), 'La ley del deseo' (1987), 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (1988) y '¡Átame!' (1989). Intercalaba estos trabajos con los de otros cineastas como Fernando Colomo ('Bajarse al moro') o Vicente Aranda ('Si te dicen que caí'). De pronto, parecía que España se le había quedado pequeña.

Éxito internacional

En 1992, el malagueño estrenaba su primera película en inglés, 'Los reyes del mambo'. Fue el pistoletazo de salida a una etapa centrada en el mercado anglosajón que le alejó de España durante casi veinte años. Fue el cariñoso novio de Tom Hanks en 'Philadelphia' (1993), el chupasangres latino en 'Entrevista con el vampiro' (1994), un mariachi con sed de venganza en 'Desperado' (1995) y en 1998 lograba toda una proeza al convertirse en el protagonista de 'blockbusters' como 'La máscara de zorro', que unos años más tarde daría pie a una secuela, o 'El guerrero nº 13', si bien Almodóvar volvería a llamarlo para 'La piel que habito (2011) y 'Los amantes pasajeros (2013). Se había convertido en toda una estrella, un actor fiable, de esos que llevan al público a las salas de cine.

Currante nato y entregado en el plató, además de generoso en las entrevistas, Banderas también ha probado suerte detrás de las cámaras. Suyas son 'Locos en Alabama' (1999) y 'El camino de los ingleses' (2006).