Aitana y Plex, el beso que confirma su noviazgo

Joaquina Dueñas Miércoles, 2 de julio 2025, 09:37 | Actualizado 10:00h. Comenta Compartir

Desde hace semanas, el romance de Aitana con Plex es un secreto a voces que la cantante ha decidido vivir con naturalidad, publicando la primera fotografía juntos en la que destilan complicidad. Una imagen en la que aparecen los dos tomados por la cintura, mirándose embelesados, sin poder ocultar sus sonrisas. El pasado 27 de junio, Aitana cumplía 26 años, y la catalana ha pasado el fin de semana celebrándolo con sus amigos y con su pareja. Ya el martes por la noche ha publicado en su perfil de Instagram un carrusel de fotografías en las que recopila los mejores momentos, y entre las instantáneas, una de la pareja cargada de simbolismo. Pero la confirmación definitiva ha llegado con el beso publicado por la revista ¡Hola! en exclusiva.

La celebración del cumpleaños de la cantante ha supuesto un punto de inflexión en la relación de la pareja, que se va consolidando día a día. De hecho, el youtuber decidió despejar su agenda para poder acompañar a la artista durante esos días en Ibiza. Paseos en yate, karts, cenas con amigos y una fiesta inspirada en los 70 han sido algunos de los planes que han compartido. «Este finde ha sido de los más bonitos de mi vida. La vida es ya», ha escrito la catalana.

Después de semanas en las que las pistas en las redes sociales eran más que evidentes, con Aitana y Plex compartiendo los mismos escenarios y el mismo grupo de amigos, aunque sin aparecer juntos, la pareja se ha dejado llevar. En las fotografías se ve a los dos jóvenes refrescándose en las aguas del Mediterráneo, compartiendo risas con amigos y confidencias para dos sobre una tabla de paddle surf. Imágenes muy cercanas en las que no falta el esperado beso a bordo del yate, donde no han dejado de compartir gestos de cariño.

En los últimos años, Aitana ha vivido grandes historias de amor con Miguel Bernardeau y con Sebastián Yatra, que han dejado huella en su vida y en sus canciones. Ella misma ha confesado los mensajes que les ha dedicado en sus temas musicales, haciéndolos suficientemente explícitos como para que los ex se den por aludidos. Pero tras su última ruptura, llegó un tiempo de recogimiento, reflexión y autoconocimiento.

«Empecé a dormir en el centro de la cama otra vez y pensé: 'Ostras, qué fuerte, estoy sola'. Hacía mucho tiempo que no había estado sola y había tenido mucho apego a estar en pareja. He pasado un año... He estado un año soltera y ha sido realmente algo muy bonito también para encontrarme», confesó en la listening party con la que presentó a finales de mayo su trabajo Cuarto Azul en el Movistar Arena. Unas palabras que también desvelaban que su soltería ya era algo del pasado (el uso del tiempo verbal, «he estado» en lugar de «estoy» o «llevo un año soltera», daba la clave).

Jóvenes, guapos y con carreras de éxito, han intentado mantener el inicio de su relación a salvo de miradas indiscretas, pero el cumpleaños de Aitana ha supuesto un antes y un después para la pareja y para su legión de seguidores, que están encantados de ver a sus ídolos enamorados.

Temas

Ibiza

Instagram