«Ahora toca sentarnos a hablar con todos, con el programa en la mano» Luisa García Chamorro sonríe junto a su equipo, contenta con los resultados electorales. / JAVIER MARTÍN Luisa García Chamorro asegura que los motrileños han querido que lidere el cambio en Motril y que lo primero que hará será aprobar unos presupuestos LAURA UBAGO Motril Jueves, 30 mayo 2019, 19:55

Luisa García Chamorro lucía ayer una amplia sonrisa de satisfacción. «Hemos hecho el trabajo y ha dado resultado», decían los que han estado cerca de la candidata los quince días de campaña, jornadas de patearse barrios y llamar a la puerta de los motrileños.

García Chamorro realizó ayer una lectura de los datos que han arrojado las urnas que, según ella, hablan. La candidata del PP expresó que los motrileños, con sus votos, han pedido un cambio de gobierno y que sea su partido el que lo lidere. También han elegido que no lo haga en solitario y que tenga que buscar apoyos –con pactos de gobierno o abstenciones– para poder conformar algo «estable», después de haber visto cómo ha funcionado este equipo de gobierno en minoría.

«Los motrileños le han dado 9.500 votos a los partidos que han gobernado o que apoyaron ese gobierno –sumados– y 14.000 a los que no hemos gobernado y a los que se han presentado por primera vez... creo que hablan por sí solos», apuntó Luisa García Chamorro.

El PP comenzará estos días una ronda de contactos. Ahora, con un panorama diferente. Aunque no se mojó, cuando García Chamorro hizo estas declaraciones, por la mañana, no existía la certeza de que Andalucía x sí tuviese el tercer concejal que ganó por la tarde. Esto abre un abanico diferente porque ahora, MÁS Motril no es necesariamente llave de gobierno.

García Chamorro expresó que va a hablar con todas las formaciones pero «con el programa en la mano». Indicó que quiere poner sobre la mesa proyectos y tratar asuntos concretos y también de iniciativas autonómicas que necesiten del apoyo de la Junta de Andalucía, ahora también en manos del Partido Popular y Ciudadanos.

La candidata del PP resaltó que no tienen ningún veto, ningún cordón sanitario y ninguna línea roja. Que está dispuesta a hablar hasta con el PSOE. «No como hizo ella, porque Flor Almón no me llamó», recordó.

Luisa García Chamorro dijo que comienza una «etapa apasionante» y que quiere un gobierno estable para poder aprobar sus propuestas. «Lo primero que haremos como gobierno será sacar adelante unos presupuestos que resolverán algunos de los problemas que tiene ahora Motril como, por ejemplo, el de la limpieza».

Ni vetarán a personas, ni a partidos políticos, señaló la candidata popular cuando se le preguntó por MÁS Motril. El Partido Andalucista, en las pasadas elecciones dijo que había vetado al número 3 del PP, a Nicolás Navarro, y la cosa se enquistó de tal manera que acabaron pactando con el PSOE.

Luisa García Chamorro ha puesto el marcador a cero y no cierra ninguna puerta a nadie. Quiere escuchar planteamientos, propuestas y, claro, peticiones de concejalías a la hora de formar un pacto de gobierno.

«Tenemos un gran reto por delante. Está claro que la gente en las municipales no vota por ideología, a unas siglas, vota a la persona, por eso nosotros hemos tenido este resultado», subrayó orgullosa de sus 6.450 votos.

García Chamorro se pondrá ya a negociar, a charlar con unos y con otros, a buscar un pacto de gobierno. Algo que tampoco ha descartado el PSOE intentar.

Y como la candidata del PP se conoce el ambientillo del Ayuntamiento de Motril sabe que se avecinan días de nervios e incertidumbres. «Hasta que no veamos la votación, el día de la investidura, no sabremos con certeza lo que va a pasar», apuntó con otra de las sonrisas que ayer dejaba caer.

La candidata del Partido Popular motrileño entiende que los motrileños han pedido un cambio y trabajará para poder llevarlo a cabo con un gobierno estable. Comienzan las conversaciones.