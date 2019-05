Luis Salvador (Cs): «El gobierno de Granada tendrá el color naranja dentro» Luis Salvador y Lorena Rodríguez, que se queda fuera de la corporación / RAMÓN L. PÉREZ Ciudadanos mantiene cuatro concejales y volverá a ser llave de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, aunque supedita el pacto a la decisión de la comisión nacional del partido PABLO RODRÍGUEZ Granada Lunes, 27 mayo 2019, 01:48

El gobierno de Granada tendrá color naranja. Con los resultados de la capital nazarí ya prácticamente definitivos, el cabeza de lista naranja, Luis Salvador, ha asegurado que «Ciudadanos estará en el próximo gobierno de la ciudad», aunque ha evitado en repetidas ocasiones nombrar qué otros colores formarán parte de esa alianza.

Salvador se ha referido a las palabras tanto de Francisco Cuenca, en las que reclamaba la legitimidad del vencedor, y de Sebastián Pérez, que se ha pronunciado sobre las posibilidades de su partido a la alcaldía. El dirigente naranja ha dicho que ninguno de los dos «dormirá totalmente tranquilo esta noche» y ha reiterado que las posibles alianzas «las tomará Ciudadanos en conjunto» teniendo en cuenta «el mapa de resultados de Granada, de Andalucía y del resto de España».

No obstante, el dirigente, que ha seguido la noche electoral junto a su equipo en una sala del Hotel Los Ángeles, ha recordado sus palabras de campaña en las que advertía que no admitiría una coalición entre PSOE y Podemos IU y ha reiterado su vigencia. «Dijimos que no permitiríamos el gobierno de Cuenca con Podemos y eso será posible», ha dicho.

Con el escrutinio prácticamente finalizado, Ciudadanos mantiene cuatro concejales en el Ayuntamiento de Granada y volverá a ser llave de gobierno. Sin embargo, los resultados se alejan de las previsiones que manejaba la formación, que aspiraba al 'sorpasso' y se deja más de 8.000 votos con respecto a los logrados hace menos de un mes en la generales.

De esta manera, Manuel Olivares, Lucía Garrido y José Antonio Huertas, jefe de campaña naranja, acompañarán al cabeza de lista en el Consistorio. Por contra, Lorena Rodríguez, edil en la anterior corporación, se quedará fuera.

Salvador se ha referido a este hecho y ha explicado que su tardanza a la hora de hablar -ha sido el último candidato en hacerlo- se ha debido precisamente al «baile» de concejales que deja Rodríguez fuera por apenas unos pocos centenares de votos. «Estaremos pendiente de la revisión porque está rozando», ha advertido.

Carrusel de sensaciones

El ambiente en Los Ángeles ha sido un auténtico carrusel. Con los colegios recién cerrados, militantes y asesores naranjas aguardaban esperanzados los primeros resultados. Alguno incluso se atrevía a bailar y cantar. Sin embargo, el inicio del escrutinio, que daba mayoría al bloque de izquierda, enfriaba los ánimos.

Sólo con la pérdida del undécimo escaño socialista, que fue a manos de Vox, volvió en cierta medida la alegría. La llegada de los compromisarios, que confirmaban el estancamiento de la formación en la capital nazarí, se vivía de muy diferentes maneras. Algunos sonreían y valoraban la posibilidad de un pacto a la andaluza o, incluso, el acuerdo con el PSOE. Otros, sin embargo, lamentaban que se alejara el 'sorpasso'. La salida de Salvador y su mención a los pactos apaciguó los ánimos de los militantes naranjas.

El cabeza de lista se ha referido a estas sensaciones y ha subrayado que los datos le dejan un sabor «agridulce». «Es un hecho», ha dicho, «que teníamos mayores aspiraciones». «Se ha hecho un trabajo para tener mejores resultados, aunque si queremos ver una parte positiva es que seremos clave».