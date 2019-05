«Lo importante es intentar las cosas y, esta vez, no ha podido ser», Juan García Montero Juan García Montero junto a su equipo observa el final del escrutinio / A. M. Juan García Montero prevé un pacto «a la andaluza» aunque, dice, «la llave la tiene Juan Marín» ÁNGELA MORÁN Granada Lunes, 27 mayo 2019, 02:27

Tras el empate en Los Cármenes, Juan García Montero llegaba al Hotel Granada Center, lugar elegido para seguir el escrutinio, con un sabor agridulce. Ese matiz se alargaría durante toda la noche electoral. Al conocer el 50% de los votos, Centrados en Granada alcanzaba un 2,60 por ciento del total (necesita llegar al 5 por ciento para conseguir concejal). Los ánimos en la sala decaían pero el candidato a la alcaldía animaba a los asistentes para no perder la esperanza. «Tranquilos queda mucho todavía», si no lo conseguimos no pasa nada, otra vez será, lo hemos hecho muy bien».

Muy pendientes del recuento y con especial atención en Vamos Granada, el partido que se ha postulado como su principal adversario ya que, decían: «o nosotros o ellos». A pesar de que en el Center los camareros ofrecían para beber cava, había poco que celebrar.

Calma y sosiego reinaron en la sala durante todo el escrutinio y al conocer el resultado de las Elecciones Europeas se creaba un sutil murmullo entre el equipo, pero sin comentarios destacables. El 80 por ciento de los resultados se reflejaban en la gran pantalla y el equipo empezaba a rascarse la cabeza. «Bueno, esto es lo que hay, no pasa nada», se escuchaba entre los presentes. «Hemos hecho una campaña elegante, sin meternos con nadie, es complicado y hay que relativizar el fracaso», decía Juan García Montero a los de su equipo.

Durante toda la noche estuvieron haciendo cábalas. «Ahora sube el PP», «Se va a crear un bloque de izquierdas, seguro», «Los colegios del Albaicín le han dado el subidón a Vamos Granada», y a última hora, empezaban las porras sobre alianzas, en los que Centrados, esta vez no tendrá voz. «Parece que Sebastián tiene todas las papeletas para llegar a la alcaldía con apoyo del bloque de derechas», «Cuenca volverá a la plaza del Carmen».

2,99 por ciento del total del recuento fue el resultado que Centrados obtuvo en Granada pero lejos del margen que le permitiría entrar en el Ayuntamiento de la ciudad, aunque sea, con una representación.

Juan García Montero ha declarado que, de cara al futuro: «posiblemente dejará de estar en las primeras filas del partido, aunque nunca se le pueden poner puertas al campo». Ha agradecido la experiencia conseguida en los 16 años que ha trabajado en la plaza del Carmen y «el gusanillo político no se pierde nunca».

Por último, ha admitido que «no le gusta» que las extremas hayan llegado al poder, refiriendose a Podemos y a Vox y, vaticina: «un pacto a las andaluzas aunque la llave la tiene Juan Marín», ha concluído Montero.