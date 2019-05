Podemos IU Adelante quiere desembovedar el Darro con apoyo internacional Puerta Real, con el río Darro descubierto, en una imagen de Charles Soulier de 1858. / IDEAL La idea cuenta con el impulso de Ian Gibson, miembro de la candidatura «que va a contactar con figuras internacionales» para concretar el proyecto «en ocho o diez años» JAVIER MORALES Miércoles, 15 mayo 2019, 15:51

En 1884, Granada se despidió del río Darro a su paso por el Centro. Ahora, 135 años más tarde, la candidatura de IU Podemos Adelante a la alcaldía de la capital pretende levantar el embovedado a través de fondos europeos y mecenazgo internacional para que el cauce del río quede de nuevo a la vista. El hispanista Ian Gibson, miembro de la lista de confluencia, es uno de los valedores de la propuesta.

«Llevaba años pensándolo y nos va a poner en contacto con figuras internacionales», ha explicado el candidato a la alcaldía Antonio Cambril en una comparecencia ante los medios en el hotel Villa Oniria. El objetivo es que sea un »proyecto de ciudad«, pactado por todos los partidos, y »para hacerlo en ocho o diez años». Pone como ejemplo el consenso de todos los grupos para lograr la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031: »¿Por qué no aceptar un proyecto tan ambicioso como este, que daría una dimensión y nombradía internacional a Granada?«

En lo relativo a la financiación de la idea, Antonio Cambril ha detallado que la iniciativa pasaría «por sanear las cuentas del Ayuntamiento, si no todo son cuentos». Según el aspirante a la alcaldía, »en muchos proyectos« el consistorio tiene que poner el 20% del presupuesto total, »pero en este caso, al ser una ciudad Patrimonio de la Humanidad y afectar a barrios históricos hay fondos europeos internacionales que se pueden conseguir«. Según Cambril, al estar relacionado con el medio ambiente, hay »100 mil millones liberados por la comunidad internacional« a los que Granada se podría acoger.

Ian Gibson y Antonio Cambril. / CLARA CEREZO

Ian Gibson asegura que lleva «décadas» pensando en el desembovedado. Hace referencia a 'Granada la Bella', de Ángel Ganivet, donde trataba la, a su juicio, «nefasta decisión de tapar el río con la excusa de que era por razones hidráulicas y de peligro por las tormentas«, ha relatado el hispanista. «Ninguna ciudad del mundo tapa su río, es un privilegio tener al Genil y al precioso Darro, con 18 kilómetros de recorrido, maravilloso y hermoso en el corazón de Granada». Lorca retomó la idea, »siempre habló de que lo hicieron con desdén y con horror».

«Si se abriera otra vez, sería la confluencia de los dos ríos, el Genil con el Darro, algo magnífico, recuperado como símbolo de la lucha por el medio ambiente», ha valorado Gibson en la mañana de este miércoles. Desde su punto de vista, no sería difícil recabar «apoyo mundial». «La Carrera del Darro es ya la más bonita y romántica de Europa. Si recupera toda su longitud tendrá una resnonancia mundial, atraerá más turismo y en Europa hay financiacion para este tipo de proyectos. No veo ningún problema, el mundo está lleno de dinero, mecenas, gente dispuesta, daría fama a quien quiera ayudar», ha resumido. Aunque aún no hay compromisos económicos, intelectuales como el escritor Antonio Muñoz Molina, ya han manifestado su apoyo a la iniciativa: »Habría apoyo de todo el mundo artístico español, francés, y del hispanismo mundial«.

A nivel técnico, considera que «no costaría mucho», pues no hay edificios encima, aunque habría que reestructurar el tráfico. «Si vas a Venecia no puedes moverte en coche», ejemplifica, antes de calificar como «aberración» los proyectos de aparcamiento bajo el Centro: «Tenemos que mentalizarnos en términos de medio ambiente, Granada tiene un problema de contaminación».