Juanma Moreno y Sebastián Pérez (PP) piden concentrar el voto para «la única alternativa clara contra la izquierda»

El presidente de la Junta y líder de los populares en Andalucía, Juanma Moreno, ha optado por Granada como escenario para la inauguración oficial de la campaña para las municipales. Ha arropado al candidato a la alcaldía de la capital, Sebastián Pérez, en un acto en el que ambos han llamado a «unificar» el voto de la derecha en el PP, «la única alternativa clara a la izquierda en Granada». Moreno y Pérez han descubierto dos ventanales de la sede de la formación decorados con los rostros de la candidatura. También han estrenado el himno de la 'Gran Granada'.

Es el lema elegido por el PP para disputar la carrera por la alcaldía de Granada. Junto al presidente de la Junta, la consejera de Fomento y los diputados y senador electos el pasado día 28, Sebastián Pérez ha pedido a los granadinos que recuerden «que algunos de los que dicen estar con el PP dieron la alcaldía a Cuenca y al PSOE, y pueden volver a hacerlo». La alusión -indirecta- a Ciudadanos ha formado parte de uno de los mensajes centrales de Pérez y Moreno: «75.000 mujeres y hombres quieren que un centro derecha fuerte defienda los intereses de la ciudad, no podemos dividir nuestras fuerzas», han insistido, contra la fragmentación del voto.

Pérez ha reconocido que llega una campaña «complicada, difícil», antes de apostillar que «este partido no se hinca de rodillas, no se rinde nunca» y aspira a recuperar «una alcaldía que nunca tuvo que perder». Los populares la encaran tras los malos resultados en las elecciones generales, pero sin olvidar el vuelco en la presidencia de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno ha repasado algunos de los logros de los 100 días de Gobierno: «Nos han dicho mil veces que no íbamos a ser capaces en cien días ni de levantar una mota de polvo. Hemos cumplido a rajatabla los 21 puntos prometidos». Para la tarea en la Junta, Juanma Moreno ha señalado a Sebastián Pérez -que se ha comprometido a devolver la visita en San Telmo una vez «sea alcalde»- como un aliado.

Contra una Granada «triste y gris»

Ambos han criticado el legado del PSOE (Pérez, en la Diputación; Moreno, en la Junta). «Granada ha sido la gran olvidada de la administración socialista de la Junta, es esencia fundamental de Andalucía y de España, merece un gobierno a su altura, ambicioso, ilusionado, con proyecto», ha afirmado el líder andaluz de los populares. Sobre el actual equipo de Gobierno, el candidato a la alcaldía ha asegurado que dejan una ciudad «triste, oscura y gris», y se ha comprometido a «recuperar su esplendor, su garra, su fuerza». Ha recordado uno de los mensajes más repetidos durante la precampaña: «No somos barrio de otras capitales de Andalucía».

Ha hecho referencia a proyectos como la ampliación de la superficie esquiable de Sierra Nevada, la Alhambra, el cierre del anillo o las viviendas de alquiler. «Aspiro a esa Granada que todos soñamos cada día, una Granada habitable, que cumpla con sus compromisos», ha proseguido, antes de dar paso a Antonio López, trabajador de Inagra que ha compuesto los versos del himno de la 'Gran Granada': «Cuando estás enamorado y Granada es ese amor, no existe mejor regalo que ofrecerle su trabajo».

La polémica

Durante algunos tramos de la intervención de Sebastián Pérez y Juanma Moreno ha quedado como sonido de fondo la presentación del PSOE, en el centro cívico del Zaidín, a escasos cincuenta metros de la sede del PP en Andrés Segovia. «Van a jugar sucio, ya lo están haciendo. No van a vender nada y por eso hacen tanto ruido, porque no tienen proyecto ninguno», ha criticado Pérez. También el presidente de la Junta ha bromeado con la música del partido 'vecino' en este arranque de campaña: «Mira que es grande Granada...».