La fábrica de los sueños de Motril Desde todas las siglas apuestan por rehabilitar y potenciar la Fábrica del Pilar, la gran joya del legado azucarero. / JAVIER MARTÍN Los partidos incluyen en sus programas la eterna rehabilitación del complejo fabril del Pilar y aprovechan para proponer nuevos hitos culturales y para plantear el cuidado el viejo patrimonio LAURA UBAGO Motril Martes, 21 mayo 2019, 01:53

Para Motril, el Pilar, es la fábrica de los sueños. Donde han ido a parar más ilusiones que proyectos concretos y que sigue sin rehabilitar después de casi tres décadas de esperas e intentonas. Se abrió la Nave del Azúcar, donde se montan exposiciones, y la ciudad creyó que sí podía ser posible. Ahora, para el próximo mandato, existen un par de millones de euros –financiados con fondos europeos– para quien sea capaz de hincarle el diente a esta dulce aspiración.

Los partidos que han gobernado –PSOE y Más Motril– defienden este proyecto de rehabilitación con dinero concreto, algo que no ha terminado de salir adelante durante este mandato.

El PP hace una apuesta de máximos y quiere crear una concejalía específica para recuperar la fábrica y todo el patrimonio azucarero.

También se interesan por el complejo fabril IU-Equo y por el cuidado del patrimonio de la ciudad, por el que se enfada Vox, al ver que Motril «no ha conservado un casco histórico antiguo».

Todos quieren la conservación de edificios antiguos y Ciudadanos propone la creación de un auditorio para más de mil personas debajo de las piscinas.

Los partidos expanden sus propuestas culturales con la cabeza y el corazón puestos en la recuperación de esta fábrica señera, única en Europa, que sería uno de los reclamos turísticos más potentes.

Ahora que hay hasta dinero, es cuestión de lanzarse a la recuperación de esta fábrica y su maquinaria que ya tiene abierta una sala pero que tiene un proyecto tan costoso que hay que buscar financiación externa.

Ya existe un plan director para poder llevar a cabo esta resurrección azucarera que muchos de estos partidos, acompañarían por un impulso a los museos de la ciudad, también de los relacionados con el azúcar.

Los candidatos a la alcaldía de Motril quieren que el legado azucarero no caiga en el olvido y puesta hasta visitarse.

Una concejalía específica del patrimonio azucarero

l Partido Popular de Luisa García Chamorro propone crear una concejalía específica de Patrimonio Industrial Azucarero, que se encargue de poner en valor y rehabilitar la Fábrica del Pilar. La candidata subraya que este conjunto fabril azucarero motrileño, marcará un antes y un después en el desarrollo turístico y cultural de la comarca de la Costa. Desde el PP inciden en la necesidad de potenciar los valores culturales y patrimoniales azucareros de Motril, «que son muchos y de enorme valor» y señalan que con la rehabilitación de la Fábrica del Pilar, la ciudad contará con un atractivo turístico más por lo que será un elemento diferenciador en la creación de empleo, objetivo principal de su mandato si son gobierno.

El PP señala que desde el gobierno municipal, impulsarán y reactivarán, tanto el Museo de Historia de Motril con exposiciones temporales, así como la Casa Ruiz, (Museo Hernández Quero), revalorizando su biblioteca actualmente en desuso, ambas infraestructuras culturales rehabilitadas en su día por el Partido Popular. Igualmente recuerdan que desde el Partido Popular se han puesto en valor en Motril también diferentes infraestructuras culturales y patrimoniales, como son el Museo Preindustrial de la Caña, la Sala de Exposiciones Almacén del Azúcar en la Fábrica de Nuestra Señora del Pilar, o la Casa de Garach entre otros. Si el PP llega al gobierno municipal apostará por el patrimonio industrial y azucarero, y esto pasa por la rehabilitación de la Fábrica del Pilar. «Para ello buscaremos las inversiones y realizaremos los proyectos oportunos para la rehabilitación Integral de la Fábrica del Pilar de Motril, emblema cultural de nuestra ciudad y única Fábrica en Europa de estas características», apunta la candidata popular. Además, Luisa García Chamorro avanza que promocionarán cultural y turísticamente la semana Santa y pondrán en marcha el Premio Nacional de Poesía Ciudad de Motril «contando como jurado con los grandes escritores motrileños que los tenemos y muy buenos».

Rehabilitar el complejo fabril también como espacio escénico

El PSOE quiere que Motril sea una ciudad cuyo nombre se ligue a la cultura, en la que todas las expresiones artísticas tengan cabida y se fomente el talento local. También pretende que su tradición milenaria en torno al azúcar tenga el máximo protagonismo y para ello, han anunciado que se va a trabajar intensamente para consolidar la Fábrica del Pilar como referente cultural, sirviendo, además de como museo del pasado de la industria azucarera, como espacio escénico único. Además, si los socialistas obtienen la confianza de los motrileños, van a trabajar para que la Semana Santa adquiera la declaración de Interés Turístico Andaluz como primer paso para alcanzar la de Interés Turístico Nacional y se preparará la celebración de una Magna Mariana que culminaría en el año 2025 con la celebración del 25 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Cabeza.

El PSOE recuerda que ya han trabajado para que la Fábrica del Pilar sea un punto de interés cultural de la ciudad y un lugar de realización de eventos. En este importante espacio, se ha comenzado la fase inicial de las obras de restauración.

El PSOE contempla la rehabilitación y puesta en valor de la maquinaria que contiene la fábrica, planificando su catalogación y posible utilización en los contenidos del futuro museo, así como el recinto fabril y el entorno de los edificios, con objeto de albergar actividades complementarias al mismo.

Para este proyecto, se dispone de 2 millones de euros de la Estrategia DUSI, cofinanciada al 80 por ciento por fondos europeos FEDER y al que queremos sumar a instituciones como el Gobierno de España. El PSOE de Flor Almón se encargará de desarrollar una cultura de la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio edificado. «Lamentablemente, ha habido algunos casos de edificaciones que se han perdido en las últimas décadas, pero todavía queda algún ejemplo que merece su protección por reunir unas características arquitectónicas interesantes, siendo necesarios reconocimiento para recuperar la memoria histórica de Motril».

Un gran teatro-auditorio para más de mil personas

Ciudadanos Motril apuesta decididamente por la creación de un gran espacio escénico en la parte sur de la ciudad, dentro de un complejo de cultura, deporte y ocio, un teatro-auditorio y con capacidad para mil personas, para espectáculos, eventos, congresos. «Será un espacio necesario para el desarrollo de una oferta cultural de calidad y servirá para dinamizar la hostelería y el comercio local», apunta Jose Lemos. Además ya tienen hasta pensada la ubicación de este gran auditorio que iría situado en unos terrenos por debajo de la piscina municipal.

Para ciudadanos la Fábrica del Pilar está llamada a ser uno de los reclamos más importantes de la ciudad y por eso apuesta también por su rehabilitación integral.

Un proyecto concreto que ya tiene financiación

Dice el partido Más Motril de Escámez que en este mandato han invertido en la Fábrica del Pilar y que tienen un proyecto para seguir rehabilitando todo el ingenio del azúcar.

Cuenta el candidato Antonio Escámez, que, en los primeros meses del próximo gobierno, se van a invertir más de un millón de euros en poner en funcionamiento otra nave de la fábrica. «Creemos que es fundamental recuperar piezas de otros ingenios y buscar a gente mayor de la época, para conservar no solo nuestro patrimonio, sino una idea fehaciente de la historia y de la actividad azucarera de aquellos años», explica. Plantean seguir avanzando en la recuperación de la memoria histórica del azúcar y en los museos.

Desarrollar el plan director para recuperar el Pilar

Desde la coalición IU-Equo apuesta por políticas urbanísticas y culturales que generen un discurso ciudadano desde la identidad cultural y como fuente de recurso sostenible. Por ello sería «idónea» una política patrimonial en torno a la recuperación, integración, y difusión del patrimonio arqueológico en espacios públicos con algunos objetivos como: reconocer el rol que el patrimonio industrial debe jugar. El partido de Inma Omiste apostará por la protección del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Por la recuperación del patrimonio azucarero y agrícola e impulsará el desarrollo del Plan Director de la Fábrica del Pilar y de su rehabilitación integral.

Un gran espacio cultural y de ocio en La Alcoholera

Desde Vox indican que la dejadez y la permisividad que se ha tenido en Motril con la conservación de edificios históricos es un problema que, lamentablemente, ha privado a la ciudad de tener un casco histórico. «Hay que lanzar definitivamente un catálogo de protección de edificios de valor patrimonial. No se puede perder más patrimonio en Motril», dice el partido de Miguel Ángel López. Vox propone recuperar la Fábrica del Pilar como zona de museo, no perder el Coliseo Viñas y crear una gran espacio cultural y de ocio en La Alcoholera. También quieren la apertura de la Escuela de Hostelería y destinar el edificio de desarrollo turístico a la implantación de estudios relacionados con la náutica y el mar.