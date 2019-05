Quién está dispuesto a pactar con quién en Motril Francisco Sánchez Cantalejo (PSOE), Antonio Escámez (Más Motril), Luisa García Chamorro (PP), Inmaculada Omiste (IU-Equo) y José Llorente (IU-Equo) en el escenario del debate radiofónico que mantuvieron los candidatos ayer. / Javier Martín Los partidos se mojan y hablan para IDEAL de las posibles alianzas. Tanto PSOE como PP pugnan por encabezar un «gobierno estable» MERCEDES NAVARRETE Motril Sábado, 25 mayo 2019, 02:37

«No hay ningún autobús que te deje justo en la puerta de tu casa, pero tienes que coger alguno, el que más te acerque, porque si no los usas al final quitarán la línea y ya no podrás elegir». El número dos del PSOE, Francisco Sánchez Cantalejo, utiliza el símil del autobús que ha escuchado a un abuelo de su partido en esta campaña no solo para apelar a la participación sino también para subrayar la necesidad que los partidos tendrán de entenderse con otros compañeros de viaje, aunque no les convenzan del todo, si los resultados dejan el gobierno abocado a los pactos.

En su caso, el PSOE deja la puerta abierta a la posibilidad de reeditar el pacto con Más Motril, a pesar del duro ataque que le han hecho en la recta final de la campaña. «No tengo ninguna queja de mi socio de gobierno y Flor tampoco y haremos lo que nos digan los ciudadanos. Nos darán un mensaje claro con su voto y serán ellos los que nos indiquen donde tenemos que apuntar, las listas más votadas tendrán la responsabilidad de formar gobierno», asume.

«El PSOE tiene en su ADN el diálogo y los ciudadanos cada vez nos lo piden más, el PSOE podría entenderse con otros partidos, al final quienes ponen las líneas rojas no son los partidos a nivel local», añade.

Por parte del PP, Luisa García Chamorro, por más que aspire a un gobierno en solitario, también es consciente de que el escenario puede abrirse a pactos. «Si somos la fuerza más votada nos sentaremos para hacer un gobierno estable. Confrontaremos ideas y programa, no personas, para sacar Motril adelante», incide. García Chamorro contempla a Escámez como posible socio pero también a otros partidos. «No cerramos la puerta a pactar con Ciudadanos, Más Motril o quien le de estabilidad al gobierno. No ponemos cordón sanitario».

Vox tampoco descarta un 'pacto a la andaluza' para Motril aunque rechaza de plano a los partidos que han formado el gobierno actual. «Somos contrarios en el 99% de las cosas y no podríamos pactar. Sí podríamos llegar a acuerdos con Ciudadanos, el PP o la plataforma 'Motril dice' pero sería un absurdo meternos en más de lo mismo. Ni Más Motril y la república bananera en la que nos ha convertido ni el PSOE que es nuestro gran rival», valora el candidato Miguel Ángel López.

Bastante menos se moja el candidato de Ciudadanos, José Lemos, a la hora de hablar de pactos, aunque sí deja claro que su única línea roja es «lo mejor para Motril». Ahí coincide con el PP. « El voto de nuestros ciudadanos es sagrado. Haremos la lectura de los resultados y haremos lo que más interese a Motril, a su desarrollo y a la creación de riqueza y empleo», opina.

El candidato de Andalucía por sí, David Martín, tiene los pies en la tierra y no quiere hablar de pactos hasta no saber si lograrán representación. «Queremos soñar el domingo, hemos trabajado mucho», dice.

Tampoco se moja la candidata de IU-Equo, Inma Omiste, que recuerda que son formaciones asamblearias y cualquier decisión pasaría por ahí.

En cuanto al candidato que ha sido estos cuatro años el 'guardián' de la llave del ayuntamiento, Antonio Escámez, espera volver a ser decisivo. Al empezar la campaña dejó claro que su contador está a cero y que puede gobernar tanto con PP con PSOE, pero tras el encontronazo final con Sánchez Cantalejo parecía alejarse la posibilidad de reeditar un pacto con los socialistas. «Eres el mejor del PP dentro del PSOE», le llegó a decir Escámez al socialista a cuenta de los recibos del IBI de 2012 que se han enviado a los cortijos en plena campaña. Pero tampoco esto quiere decir que el pacto con el PP esté hecho... A Flor y Luisa Antonio las quiere, pero nunca se sabe si por igual. Y resulta que el número dos del PP, Nicolás Navarro, tampoco es santo de la devoción de Escámez. «Se podría decir que ahora mismo estoy más a gusto con Nico que con Cantalejo», concluía Escámez con la sonrisa pícara de que sabe que no deshojará la margarita hasta el último momento.