Dúrcal, el pueblo donde se repitieron las anteriores municipales vota con un esmerado control Una pareja vota en la mesa U del colegio de Almócita donde se produjo el incidente en las elecciones de 2015. / V. S. c En la mesa en la que se registró un doble voto en los comicios de 2015 vocales y presidente revisan con cuidado cada votación VANESSA SÁNCHEZ Granada Domingo, 26 mayo 2019, 13:49

En el colegio de Almócita de Dúrcal se registraron dos votos de un mismo elector en las elecciones del 24 de mayo de 2015. Habría quedado en una simple declaración de un voto nulo de no ser porque por solo un voto se decidiría si el PP contaba con un concejal más o si Ganemos Dúrcal conseguiría una representación en el Ayuntamiento. Ningún partido señaló en las actas el incidente pese a ser conocido en todo el municipio. Por la noche, debido al ajustado resultado, la formación Ganemos Dúrcal decidió reclamar. Las Juntas Electorales de zona y provincial rechazaron la solicitud de los reclamantes, por lo que la formación elevó la reclamación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los jueces dictaminaron que la elección en la mesa U donde el ciudadano votó de forma indebida se repetiría tres meses después. Hoy, en la mesa de la discordia los vocales y el presidente se cercioran en cada voto, de que solo haya un sobre, de que cada ciudadano esté votando en la mesa correcta.

«No creo que vuelva a pasar lo que ocurrió entonces», comenta Jorge Ruiz Ferrer, apoderado de Alternativa Durqueña -antes, en el extinto Partido Andalucista-. Para José Manuel Pazos, ex alcalde de Dúrcal aquello no ocurrió porque «los responsables de la mesa no conocieran el funcionamiento». Sin embargo, Minerva la concejala de Ganemos Dúrcal en la anterior legislatura opina que sigue existiendo una falta de «formación sobre el funcionamiento de las elecciones», también comenta que se han visto en otros comicios «dos personas en la misma cabina, se puede entender si una está impedida y le resulta físicamente difícil pero en otros casos no es así».

Antonio Serrano, maestro jubilado de Dúrcal, cree que la gente apenas se acuerda de aquel incidente, aunque señala «que en las elecciones municipales de los pueblos se es más consciente de la importancia de cada voto, hay muchas personas que votan por ser familiar de los candidatos o no votan a determinada persona por rencillas que nada tienen que ver con la propuesta política». Mari Carmen Fernández, apoderada del PSOE cree que la gente sí está más concienciada sobre la importancia de ser rigurosos con la Ley Electoral: «Ha habido vocales y presidentes de mesas que han preguntado a otros de años anteriores, además de hacer la formación habitual».

En los diferentes colegios electorales de Dúrcal los vocales de las mesas toman ambos sobres antes de que el elector los introduzca en sus respectivas urnas y tras asegurarse de que a esa persona le corresponde efectivamente ese lugar. La participación antes de las 10.30 horas de la mañana ha sido más elevada de lo habitual en los colegios de este municipio del Valle de Lecrín. Los comicios coinciden con la celebración de comuniones de los niños durqueños. En la mesa U ha habido que guardar cola para votar. Pese a la repercusión que tuvo el incidente dentro y fuera del municipio, los apoderados e interventores son los que han recordado aquel doble voto en la jornada de hoy, entre los electores apenas se ha comentado.