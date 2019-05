Cita en el castillo para los siete candidatos de las elecciones más abiertas de Almuñécar De izq. a dcha., los candidatos Rocío Palacios (PSOE), Francisco Javier García Fernández (Más Almuñécar), Beatriz González Orce (Ciudadanos), Trinidad Herrera (PP), Juan CArlos Benavides (Convergencia Andaluza), Paco Morgan (Adelante Almuñécar) y Sandra Guirado (Vox). / Javier Martín La fortaleza que domina la localidad costera ha sido el escenario de la ya tradicional foto de familia de IDEAL en la que los siete candidatos a la Alcaldía casi acaban llorando MERCEDES NAVARRETE Motril Viernes, 17 mayo 2019, 00:37

Reunir a viejos adversarios políticos –algunos ya enemigos íntimos– bajo un sol de justicia y hacerlos que se adentren hasta lo más alto del castillo –con tacones en el caso de las candidatas– es todo un reto que bien vale la pena para conseguir el más espectacular de los escenarios posibles para la ya tradicional foto conjunta de los candidatos a la Alcaldía de Almuñécar que organiza IDEAL. Pedirles que miren a la cámara con el sol de frente ya es para nota. Más de uno pensó que el trago no estaba pagado pero finalmente todos se inmortalizaron con una sonrisa en esta quedada de altas miras de los cabezas de cartel de las siete formaciones que disputan la Alcaldía de Almuñécar.

El asalto de este particular combate en el que se ha convertido la campaña más abierta de la historia de Almuñécar tiene hoy como escenario el castillo.

En la foto hay tres caras completamente nuevas en el panorama político de la localidad más turística de la Costa de Granada. Se estrenan así como candidatos Beatriz González Orce y Sandra Guirado, de Ciudadanos y Vox, dos formaciones que aspiran a conseguir representación municipal por primera vez en Almuñécar. El tercer candidato que se estrena es Francisco Javier García González como líder del partido independiente Más Almuñécar.

Paco Morgan, ya fue concejal con IU pero también se puede considerar nuevo en tanto que da el salto a la primera línea como cabeza de cartel de Adelante Andalucía. Por parte del PSOE, es una histórica, Rocío Palacios, la que vuelve con ánimos renovados a pelear por la Alcaldía. La candidata del Partido Popular, Trinidad Herrera, actual alcaldesa, lucha por conseguir un tercer mandato y es la rival a batir. Pero la palma en lo de concurrir a las elecciones en Almuñécar se la lleva Juan Carlos Benavides, que está inmerso en su décima campaña. El incombustible andalucista, con las siglas de Convergencia Andaluza, se ha presentado a todas las elecciones municipales de la democracia.

Como lechugas

La candidata naranja es la primera en llegar a la cita para la foto haciendo gala de su puntualidad británica. Mientras llegan los demás candidatos rememora que el castillo de Almuñécar fue durante años el escenario de una pasión viviente. «La recuperaremos cuando gobernemos», asegura confiada.

El nuevo candidato de Más Almuñécar llega al barrio del castillo en moto y bromea con la candidata de Ciudadanos sobre la ventaja que tienen los independientes. «Ellos llegan a las municipales frescos como lechugas y nosotros ya llevamos el esfuerzo de dos campañas», comenta Beatriz. «Todo tiene lo suyo», ríe Javier. La ronda de saludos continúa con Paco Morgan, que no conocía personalmente a Beatriz. Sin embargo, a la candidata de Vox, Sandra Guirado, aunque están en los dos extremos ideológicos, le une un vinculo especial: fue alumna en el colegio de Otívar donde Paco fue profesor. Se saludan cariñosamente.

Y a la carrera

Benavides llega también en moto al castillo y a la carrera porque se ha dejado a medias otro acto electoral en el pueblo. A estas alturas de campaña, Herrera y Benavides ya han tenido tiempo para criticarse y la alcaldesa también ha deslizado un comentario que le sentó fatal a la candidata socialista, Rocío Palacios, pero los tres tienen tablas en lo que a guardar las formas se refiere y su corrección es máxima.

«Te has maquillado para la foto», saluda Benavides a Trini. «Como todos los días, ni más ni menos», zanja ella sin perder la sonrisa. El fotógrafo de IDEAL dirige a los siete alcaldables a la parte más alta del castillo. «Con lo fácil que hubiera sido la puerta de la iglesia tan fresquitos», ríe Morgan.

El sol de Almuñécar, ése que atrae como un imán a toda Granada y a más de medio Jaén, les da de lleno en los ojos. «Cerradlos y a la de tres los abrís», aconseja el fotógrafo. «Esto es un castigo», suelta Benavides. «Trini vete para allá que luego dice Benavides que nos juntamos», bromea Morgan. Entre quejas, risas y el sol de macetilla acaban la sesión fotográfica con lágrimas en los ojos. Literalmente.

El fotógrafo vuelve a proponerles que caminen y charlen con naturalidad para tomarles una segunda foto y ellos bromean con la posibilidad de empezar a hablar de pactos. Foto en el castillo superada. El último comentario de la candidata de Ciudadanos parece premonitorio en un escenario más abierto que nunca: «El futuro de Almuñécar pasa por hablar entre todos».

«No pueden volver los enfrentamientos de épocas pasadas»

La alcaldesa Trinidad Herrera ha gobernado con ocho concejales en este mandato y se presenta elecciones con el lema 'Mi pacto es contigo'. Quiere revalidar la confianza de los sexitanos para garantizar «la tranquilidad» y que al pueblo no vuelvan «los enfrentamientos entre vecinos» de épocas pasadas. «Encontramos un Ayuntamiento en bancarrota y hemos puesto en orden la economía y saneado las cuentas además de invertir mucho en el municipio». Entre las propuestas estrella de la actual alcaldesa en esta campaña está la de impulsar un puerto deportivo. ».

«Estamos perdiendo el tren, hay que poner Almuñécar en marcha»

Convergencia Andaluza, con siete concejales en este mandato, pide el apoyo ciudadano para poner «Almuñécar y La Herradura en marcha». «Día a día comprobamos cómo nuestra ciudad está perdiendo el tren del futuro. Con vuestro apoyo podemos recuperar la ilusión y el dinamismo que siempre nos han hecho avanzar». Benavides dice que hay que empezar por que los servicios municipales básicos funcionen y asegura que la clave de la longevidad de su proyecto político sin el respaldo de una marca nacional es «nuestro alto nivel de cumplimiento de los compromisos electorales»..

«Hay otra forma de gobernar para sacar Almuñécar de la parálisis»

El PSOE, con tres concejales en la actualidad, pide a los sexitanos «un voto para el cambio, para salir de la parálisis, de la falta de ideas, del absentismo político de este gobierno que por no estar no está ni en el ayuntamiento recibiendo a los vecinos». Palacios propone «una nueva forma de gobernar que no sea la del pasado ni la reciente, marcada por la paralización». «Vamos a sacar a este pueblo de la parálisis haciendo que sea referente turístico, apoyando nuestra agricultura y defendiendo a los vecinos y haciendo que sea una ciudad no solo turística sino para vivir».

«Ciudadanos es honestidad, trabajo y amor por Almuñécar»

La candidata de Ciudadanos, Beatriz Orce, está centrando la campaña en «escuchar a los vecinos y hablar con ellos porque porque tenemos la gran suerte de tener un municipio donde las iniciativas privadas son muy buenas y hay que tener las en cuenta. Queremos traer ilusión al pueblo y un gran futuro. Que tengan claro los sexitanos que en Ciudadanos lo primordial es la honestidad, el trabajo en equipo y el amor por Almuñécar y La Herradura». Las propuestas para dinamizar el turismo, como pilar de la economía local y romper la estacionalidad son claves en el programa de Ciudadanos.

«Somos independientes para luchar por Almuñécar»

Más Almuñécar (dos concejales y socio del PP en este mandato) pide el voto para un equipo «joven, con ilusión, con gente preparada, muy formada». «Somos trabajadores, gente del pueblo y un partido independiente para luchar por los intereses de los almuñequeros y herradureños desde la ilusión y el trabajo». Entre las medidas «necesarias y realistas» de su programa están un nuevo mercado, nuevos parking subterráneos, la revitalización del barrio del castillo, dos nuevos centros de enseñanza o iniciar los trámites para la constitución de la ELA en La Herradura.

«Nosotros venimos a decirlo y a hacerlo»

Vox quiere lanzar Almuñécar «a la cima de la economía y no a la última fila como estamos». Para ello la candidata Sandra Guirado presenta como proyecto estrella una senda litoral. «Hay un corredor mediterráneo que une desde Cádiz hasta Almería y sin embargo se corta en la Costa de Granada. Tenemos estudiado los costes y se trata de hacer que que se pueda ir hasta Marina del este andando o en bicicleta y de ahí hasta La Herradura, lo que comunicaría toda la costa hasta Málaga». Una de las ideas fuerza de su campaña es que lo de prometer no va con ellos: «Nosotros venimos a decirlo y a hacerlo».

Nueva construcción financiada con fondos públicos

Izquierda Unida ha tenido un concejal en este mandato. Ahora la formación se presenta en coalición con Podemos, con la marca Adelante Almuñécar. «El lema de la campaña es que no nos gusta lo que vemos pero no queremos mirara atrás para buscar soluciones porque atrás está lo peor de la gestión municipal. Adelante habrá soluciones mejores». La formación propone gestionar desde lo público servicios municipales, reducir gastos jurídicos contratando abogados en plantilla, acabar con las horas extra, reducir incentivos a los altos cargos, bajar gastos en fiestas y protocolo y hasta el sueldo del alcalde.