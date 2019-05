El PP buscará pactos para liderar un «gobierno estable» en Motril La candidata del PP, Luisa García Chamorro, recibe el abrazo del presidente del PP local, Carlos Rojas. / Javier Martín García Chamorro abre una negociación «sin líneas rojas» para liderar un tri o cuatripartito que los socialistas no dan por perdido y en el que Escámez pugnará por estar MERCEDES NAVARRETE Motril Lunes, 27 mayo 2019, 10:50

Las banderas del PP volvieron a salir a la calle en Motril más de ocho años después (en las andaluzas no ganaron en la localidad). Fue sin duda la imagen de la noche electoral en la localidad costera. Y es que, a pesar de dejarse dos concejales por el camino, esta vez los gritos de «¡Luisa, Luisa!», los besos y los aplausos, sí sonaban de verdad de la buena. Hace cuatro años los populares también ganaron las municipales y lo celebraron, pero dentro de la sede, con cara de circunstancia y la boca pequeña, conscientes de que se despedían de la Alcaldía. Sin embargo esta vez, paradójicamente con peores resultados, el PP fue el gran vencedor y los dos partidos que han gobernado, tanto PSOE, como Más Motril, los grandes derrotados.

Aunque los datos del escrutinio oficial daban un empate a concejales entre PP y PSOE, los populares supieron desde el primer momento que tenían la victoria atada. Y es que el cierre de mesas emblemáticas de la izquierda, como San Antonio, Julio Rodríguez o la calle Ancha apuntaba a que el PP mantenía el tipo e incluso ganaban por 50 o 30 votos.

Aún quedaban más de dos horas por delante para que se cerrara el recuento –que en Motril se ha quedado colgado y aún esta mañana se mantiene al 97,7% oficialmente– cuando Luisa García Chamorro ya anunciaba su firme intención de abrir una ronda de diálogo con todos los partidos para conformar un «gobierno estable» para Motril.

El melón abierto

Ilusionadísima y con la voz hasta entrecortada por momentos, dio las gracias a su familia –a la de verdad y a la política– y aseguró que el PP hablará con todas las fuerzas con representación municipal «sin líneas rojas ni cordones sanitarios».

«Después de estos cuatro años se tenía que dar un cambio y los motrileños nos han preferido. Esperemos que esta vez no haya pactos rocambolescos y dejen gobernar al PP», decía García Chamorro entre aplausos de los suyos. El primer aliado para el futuro gobierno de Motril ya lo tienen «se llama Juanma Moreno».

«Vamos a descansar unos días y nos sentaremos a contrastar programa. No vamos a hablar de sillones sino de proyectos», insistió Chamorro. La primera llamada de felicitación que recibió fue la del líder de Ciudadanos, José Lemos, que pese a celebrar los dos primeros concejales naranjas de la historia de Motril no ocultaba su decepción porque sus expectativas eran más altas. Pero la decepción de Ciudadanos se quedaba muy pequeña comparada con la de los grandes perdedores de la noche, las dos formaciones que han sido gobierno en este mandato. En el PSOE, después de la alegría de los resultados de las europeas, los datos de las municipales sentaron como un inesperado jarro de agua fría. Aún así, el equipo de Flor Almón no daba anoche totalmente por perdido el gobierno de Motril.

En la sede del que ha sido su socio de gobierno, Antonio Escámez, estaban bastante peor. Más Motril ha perdido dos concejales y las caras eran anoche un auténtico poema en la sede de la calle Nueva. El análisis de Escámez fue tan simple como crudo: «Nos esperábamos muchísimo más de lo que teníamos y ha sido mucho menos».

Eso sí, anoche Escámez -quizá por su costumbre de ser llave– insistía en que el futuro gobierno de Motril sigue pasando por Más Motril. «Nunca me han gustado los tripartitos pero se ha abierto el melón y ahora tiene que ser a la fuerza. Estaremos en un gobierno. Las jugadas de gobierno pasan por nosotros», aseguró. Ahora, en sus palabras, habrá que ver «cómo se mueven las dos reinas para elegir a sus peones».

Si la sede de Escámez era la cruz, la cara, la de la alegría desbordada, estaba a pocos metros de allí, en la casa de sus antiguos compañeros de Andalucía por sí, que iniciaban la campaña soñando con conseguir representación y se han quedado a las puertas de empatar a tres con sus antiguos compañeros.