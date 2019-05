Diario de campaña en la Costa Bocados de «malherido» en Almuñécar Carteles de Trinidad Herrera y Rocío Palacios en Almuñécar. / JAVIER MARTÍN La campaña alcanza su punto más ácido en el la localidad sexitana, donde Trinidad Herrera ha recordado a Rocío Palacios el incidente de la «zorra», trece años después LAURA UBAGO Motril Martes, 14 mayo 2019, 01:34

El viento retuerce los carteles electorales en la Costa y, lo que comenzó como una campaña tranquila y casi aburrida, se ha tornado en ácida allá por tierras sexitanas. En Almuñécar, la candidata popular Trinidad Herrera pelea por revalidar el título de alcaldesa contra los posibles pactos que dicen, la tienen en alerta. De hecho, el eslogan del PP es «mi pacto es contigo», refiriéndose al vecino, al almuñequero de a pie.

En el acto de presentación de la candidatura del PP, Trinidad Herrera hizo alusión a un tropiezo que tuvieron hace trece años, Juan Carlos Benavides –candidato de Convergencia Andaluza– y Rocío Palacios –candidata del PSOE–. «Sorprende el pacto Palacios-Benavides porque todos recordamos la historia de la zorra y las gallinas, que dio la vuelta por todas las televisiones», expresó la candidata popular.

Después de una batalla legal, en 2010, el por entonces alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, fue absuelto de un delito de injurias que le atribuía la Fiscalía y condenado por una falta leve a 600 euros de multa. Los hechos se remontan al pleno municipal de enero de 2006, cuando la entonces portavoz socialista, Rocío Palacios, dijo durante el debate de un punto sobre el nombramiento de nuevos representantes municipales en una empresa pública que poner al frente de ella al portavoz del PA era «como poner al zorro a vigilar las gallinas», término que Benavides modificó por el de «zorra». Palacios solicitó la retirada de esa alusión y Benavides le contestó que era un comentario que no se refería a ella.

Detalles aparte, a la candidata socialista le ha sentado mal que Trinidad Herrera utilice esa palabra, cuando podría haber hecho alusión a un «encontronazo» de hace trece años sin tener que repetir ese término. «Recuperar así aquel episodio es de muy mal estilo», dice Rocío Palacios que señala que la candidata popular es la única que está «crispando» la campaña. «Está como el animal malherido que va dando bocados. En vez de vender su gestión, porque no tiene, se está dedicando a hablar de un pacto que no existe. Miente y por tanto es una mentirosa», señala la candidata del PSOE a la alcaldía de Almuñécar. «No hemos cerrado nada con nadie y ella está vendiendo que el suyo es el voto útil. Ha bajado al fango pero no voy a ponerme a su nivel porque el PSOE sí tiene un proyecto solvente y no es necesario», apunta la socialista Rocío Palacios, quien detalla que están sumando a su programa las propuestas ciudadanas hasta que lleguen a 100 ideas y proyectos para Almuñécar. «Antes era un municipio del que se hablaba por sus grandes y revolucionarios proyectos y ahora los vecinos piden limpieza y mantenimiento. Así de mal está todo», indica.

Trinidad Herrera señala que no lo dijo por ofender, que sólo recordó «lo que pasó en 2006». «Me sorprende muchísimo que después del poco feeling y las tiranteces puedan llegar a estar Palacios y Benavides en ese punto ahora. No es mi estilo. Siempre he rechazado que se llegue al insulto, tan solo he hecho alusión a ese hecho», expresa Herrera que señala que ella está haciendo una campaña en positivo, contando cómo hemos gestionado y «quitado mucha deuda», explica la alcaldesa.

Motril

En Motril, el fallecimiento de un vocal de Carchuna-Calahonda del PP, hizo que ayer populares y socialistas suspendiesen la campaña. Flor Almón, como alcaldesa, descubrió una placa al artista motrileño Esteban Lirola, junto al Coliseo Viñas. Es el tercer reconocimiento que lleva a cabo como alcaldesa en estos días de campaña, en los que el PSOE todavía, por unas cosas o por otras, no ha realizado ningún acto electoral. Los Ciudadanos de Jose Lemos se dieron una vuelta ayer por unas calles en obras que llevan bastante tiempo empantanadas y pusieron su cartelería de #VamosJose.