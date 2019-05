Benavides: 40 años de carrera electoral del casi siempre vencedor El ganador de las elecciones municipales de este año en Almuñécar, Juan Carlos Benavides / JAVIER MARTÍN El candidato de Convergencia Andaluza vuelve a ganar unas elecciones en Almuñécar, aunque no sabe si podrá gobernar REBECA ALCÁNTARA Motril Martes, 28 mayo 2019, 01:46

Juan Carlos Benavides volvió a ganar el domingo unas elecciones cuarenta años después de presentarse por primera vez. Lo ha hecho con distintas siglas pero con una misma marca: la suya. El candidato de Convergencia Andaluza, que no sabe si podrá ser alcalde, afirma que para mantenerse vivo en la política tantos años ha tenido que reinventarse muchas veces.

Benavides gana estas elecciones cuando ya se había retirado de la vida profesional. Jubilado de la medicina, pero no de la política municipal, que asegura que es «su pasión». «Es muy bonito ver cómo tu pueblo mejora gracias a las medidas que adoptas», señala como motivo principal para continuar en primera línea después de tantos años. «No es por poder ni por protagonismo», indica, aún siendo consciente de que en Almuñécar su nombre casi siempre es protagonista.

Sobre las críticas, deja claro que las acepta, siempre que no sean ataques personales, y apunta que se ha sentido muchas veces objetivo de «una campaña de acoso y derribo», en la que, asegura, no han dudado en utilizar las descalificaciones ni en tratar de judicializar su gestión municipal. «Ninguna de las denuncias ha salido adelante».

A estas elecciones concurría con unas siglas distintas y una lista renovada, pero con un nombre propio, el de un Benavides que, cuarenta años después, y tras haber vencido nueve de las once veces que se ha presentado a unos comicios, continúa teniendo fuerza e ilusión para ponerse al frente de un Ayuntamiento, que ya ha dirigido. «Si no tienes ganas, no sigues en esto», asegura.

Sobre los posibles pactos, que él califica de «antinaturales», y que podrían volver a dejarlo en la oposición, Benavides se los toma con calma. «Ya hemos visto de todo, aunque es cierto que hay acuerdos que son difíciles de digerir», indica, en referencia a la posibilidad de que Adelante Almuñécar pueda apoyar un hipotético gobierno del PP. «Ya lo hizo en su día Izquierda Unida», rememora, aunque evitando hablar de un «todos» contra Benavides. «Todos no serán», dice.

Cuarenta años después, lejos de aquel joven de 25 que aspiraba por primera vez a la alcaldía, el líder de Convergencia Andaluza tiene algo claro: «Algo hemos tenido que hacer bien».