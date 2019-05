El PP apela a la unificación del voto a la derecha y propone un decálogo para tender la mano a todos «sin excepción» Luis González y César Díaz, en la sede del PP. / J. M. Los populares han hecho balance de una campaña «surgida de Granada y para Granada» advirtiendo de que «lamentablemente por un puñado de votos» la capital puede seguir sin funcionar JAVIER MORALES Viernes, 24 mayo 2019, 12:07

La campaña electoral para los comicios del próximo domingo echa hoy el cierre. Es jornada para agotar las últimas propuestas, hacer balance del trabajo durante las dos semanas, llamar al voto útil y dar alguna pincelada que permita adivinar posiciones para lo que llegará a partir del lunes: el inicio de las negociaciones para la elección de alcalde. El PP ha llamado a primera hora de este viernes a unificar el voto de la derecha en esta formación, bajo la advertencia de que Granada, «lamentablemente, por un puñado de votos puede seguir sin funcionar». Ha valorado su campaña, «surgida de Granada y para Granada» y ha propuesto un decálogo que serviría como punto de partida para la hipotética negociación con otros partidos.

El coordinador de campaña, César Díaz, ha lamentado que la mayoría de las 18 candidaturas «responden a criterios personales, no ha un modelo de ciudad, a excepción de cuatro o cinco«. »Nos vemos en la obligación de decir que no podemos permitir que pase en Granada lo que en España, hay solo dos opciones reales y pedimos a los granadinos que no dividan el voto, que no nos la juguemos y lo hagamos por Granada«, ha dicho el número cuatro de la candidatura liderada por Sebastián Pérez.

Tras el llamamiento al voto útil se ha referido a los consensos «imprescindibles» entre formaciones para incorporar a Granada al futuro «de forma urgente»: «Los criterios personalistas no pueden ser la solución nunca, los ciudadanos quieren proyectos, realidades». «Hemos cometido errores de gestión, todos los cometido, pero asumiendo ese déficit debemos trabajar arduo en el presente«, ha señalado Díaz.

No contemplan, aseguran, «otro escenario que ganar» y esperan un «gobierno fuerte del PP», pero tenderán la mano «a todos sin excepción» partiendo de un decálogo de medidas para el desarrollo de la ciudad. En opinión del PP deben salir del debate para materializarse en acuerdos con los partidos y agentes sociales.

El decálogo del PP para negociar 1. - Implantar soluciones mecánicas para mejorar la conexión de la Alhambra y el Albaicín 2.- Buscar mecanismos para lograr una mayor implicación de la ciudad en la toma de decisiones de los órganos de decisión de la Alhambra 3.- Acuerdos intermunicipales para la gestión conjunta de servicios como transporte, agua, residuos o seguridad 4.- Firmar un acuerdo por la movilidad respetando el actual sistema de transporte y asumiendo el compromiso de consensuar cualquier cambio que se precise por nuevas necesidades 5.- Apostar por la solidaridad patrimonial para la regeneración del eje Alhambra, Albaicín, Sacromonte 6.- Desarrollar el compromiso de Granada como ciudad cultural 2031 7.- Potenciar a Granada como ciudad de congresos y grandes eventos de todo tipo 8.- Realizar políticas efectivas para generar un amplio espectro de actividades de I+D+i para convertir a Granada en ciudad captadora de talento e inversiones para los sectores más estratégicos 9.- Apostar por el metro como medio de transporte en Granada y entre los principales municipios del Cinturón 10.- Elaborar un plan municipal de eficiencia económica para reducir costes y maximizar rendimientos de los ingresos

El número dos de la candidatura, Luis González, ha sido el encargado de hacer balance de la campaña. El popular ha valorado el proyecto de la 'Gran Granada', con propuestas «de futuro, proyectos rompedores, creíbles e ilusionantes« en contra de las »ensoñaciones de aquellos viajeros románticos, idealizadas y propias del siglo XIX, con estampas incluso en blanco y negro« que han desplegado otros durante la campaña. El PP, ha dicho, va de la mano »del siglo XXI«. Ha llamado a evitar los »debates estériles y vacíos«, pues Granada »no debe seguir discutiendo consigo misma«. En su opinión, el partido ha abordado una campaña »en positivo«. Ha citado a Lorca (»Granada es apta para el sueño y para el ensueño«) para recordar el lema de campaña de la formación: »La Granada que sueñas«