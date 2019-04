Rojas asegura que el PP culminará las infraestructuras que «el PSOE ha dejado en la estacada» El candidato del PP al Congreso por la provincia defiende que Casado pondrá en marcha la Segunda Circunvalación, infraestructura clave para las conexiones de la provincia y el Puerto de Motril Jueves, 25 abril 2019, 14:21

El candidato del PP al Congreso de los Diputados por Granada, Carlos Rojas, ha visitado esta mañana junto con el alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez, las obras de la Segunda Circunvalación, concretamente el tramo Alhendín-Las Gabias. Ambos han asegurado que cuando Pablo Casado sea presidente del Gobierno «desbloqueará la actual parálisis en el ritmo de ejecución de las obras, que deberían haber culminado a finales del pasado año, y de cuya demora el PP culpa a la incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez». Rojas y Rodríguez han visitado las obras junto al también candidato al Congreso, Pablo Hispan, y la candidata del PP a la alcaldía de Las Gabias, Merinda Sádaba.

Rojas, quien ha calificado como «vergonzosa la dejadez del gobierno de Sánchez, ha asegurado que Pablo Casado será el presidente que ponga en funcionamiento la Segunda Circunvalación, una infraestructura clave para el desarrollo de la provincia y ha insistido en que no hay justificación alguna que explique el retraso en su puesta en marcha». Asimismo, ha aseverado que no hay tampoco explicación a que el gobierno socialista «haya abandonado los proyectos de Granada y haya pasado nueve meses para no hacer nada por la provincia».

El candidato al Congreso ha reivindicado la importancia de dicha infraestructura, tanto para la conexión de los pueblos del cinturón con la capital granadina, como para descongestionar la actual Circunvalación y permitir una mejor conexión con la Costa, beneficiando también al Puerto de Motril, otra infraestructura clave para el desarrollo de la provincia.

Una importancia que ha suscrito también Francisco Rodríguez quien ha denunciado que las obras «llevan paradas prácticamente un año, desde que Pedro Sánchez ocupa la Moncloa, reduciendo considerablemente el ritmo de los trabajos que había marcado el anterior ejecutivo del PP».

El primer edil de Alhendín ha lamentado que esta obra, que tenía que estar terminada a finales del pasado año, sigue a estas alturas sin culminarse, perjudicando las comunicaciones de los pueblos del cinturón, al no descongestionar el tráfico de la actual Circunvalación que, en ocasiones «está intransitable».

Carlos Rojas ha insistido también en que la actual Circunvalación soporta el tráfico de unos 150 mil vehículos, con las consecuentes emisiones que perjudican al medioambiente. En esta línea ha declarado que el Partido Popular apuesta por las energías limpias y renovables, siguiendo con la exportación de bienes de equipo para generación de energía eólica. «Somos líderes prácticamente en toda Europa y para ello necesitamos comunicaciones ágiles», declaró insistiendo en que «esta Segunda Circunvalación tendrá una conexión directa con el puerto para el transporte de todo este tipo de materiales, y muchos más», haciendo que «seamos mucho más competitivos». Además, favorecerá a otros polígonos industriales presentes en todo el cinturón que serán mucho más fuertes.

El candidato del PP a la Cámara Baja ha incidido en que el resumen de los nueve meses del desgobierno de Pedro Sánchez es la paralización de todas las infraestructuras pendientes en la provincia porque sus preferencias y ocupaciones se han centrado en pactar con los nacionalistas independentistas que quieren romper la unidad de España.

Empleo

Además ha puesto el acento en que el dirigente socialista despide su etapa en el gobierno con los peores datos de paro. Ese es, juicio de Rojas, «el legado que siempre deja la izquierda, más familias en situación de desempleo y una economía más débil. La EPA ha arrojado los peores datos desde 2013: El paro se incrementa en casi 50.000 personas. Un hecho que Rojas ha lamentado puesto que supone la mayor subida del desempleo en seis años, representando los peores datos de paro en un primer trimestre desde la recuperación. A pesar del incremento del empleo público, se han destruido 93.500 empleos durante el primer trimestre».

Por ello, ha afirmado que el próximo 28 los granadinos deben elegir entre este modelo que deja a un lado los intereses de la provincia y de España, o el modelo de Pablo Casado, «el que se ocupa de sus problemas, el que coge las riendas de la situación del país, el valor seguro para la generación de empleo».

Carlos Rojas ha puesto nuevamente el acento en el férreo compromiso del PP con la generación de empleo y riqueza, para sacar partido al enorme potencial y capacidad de crecimiento de Granada, situando a la provincia a la cabeza de la generación de empleo de España. Asimismo ha garantizado que con el PP al frente del gobierno central, se pondrán en marcha todas las infraestructuras a las que el PSOE, una vez más, ha puesto freno, poniendo como ejemplo, además de la Segunda Circunvalación el AVE, al que «han dejado en la estacada».

El candidato al Congreso ha incidido en que «no podemos consentirlo», y ha afirmado que «si esto dura otros cuatro años», España vivirá una «fractura» y situación «insostenibles». Por ello ha pedido unidad de voto a Pablo Casado, asegurado que el Partido Popular es la única alternativa posible y segura para poner fin al 'sanchismo'