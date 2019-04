La campaña en Granada: el 'tapa-mitin' Las redes sociales y el whatsapp se imponen a las paellas y al 'Alfonso, dales caña' de otros tiempos, aunque con excepciones | Pedro Sánchez vendrá el día 25 a Granada a un 'almuerzo electoral' | Santiago Abascal reserva la sala 2.000 del Palacio de Congresos Carlos Rojas reparte platos de arroz en un mitin fiesta de 2008. / Javier Martín QUICO CHIRINO Domingo, 14 abril 2019, 19:08

Los partidos tradicionales hace varias campañas que dieron por amortizados los grandes mítines, que se quedaron para los nostálgicos del 'Alfonso, dales caña', como le pedían a Guerra cuando se subía a la tribuna. También las paellas populares -las del PP-, como esta imagen indisimulablemente de archivo, donde el ahora número uno al Congreso, Carlos Rojas, repartía platos de arroz. De fondo parece intuirse a Sebastián Pérez, o alguien que se le parece demasiado.

Santiago Abascal –megáfono de tómbola en mano– ha recuperado estos actos multitudinarios para movilizar a su potencial electorado con vítores y banderas. El miércoles ha reservado la sala 2.000 del Palacio de Congresos. La misma en la que Susana Díaz abrió la campaña del 2D.

Los socialistas –que llevan en su candidatura al tuitero exalcalde de Jun– pretenden congregar a más simpatizantes pero con charlas on line. Y después están las bases de datos que han comprado para la campaña casi todos los partidos y que permiten segmentar mensajes para llegar a audiencias muy concretas a través de whatsapp. Al menos una formación tiene una aplicación –dice– para alcanzar los móviles de 80.000 granadinos.

Mañana lunes vendrá a Granada el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. El partido dice estar tranquilo con el ritmo de las pruebas del AVE, aunque no habrá fecha concreta ni se pondrán a la venta los billetes hasta que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria firme la documentación.

Pedro Sánchez tiene previsto detenerse en Granada el penúltimo día de campaña, el jueves 25. La intención es organizar es un mitin-comida, porque la letra es con tapa como mejor entra. Esto ya lo inventó el desaparecido Jesús Valenzuela con el 'chotomitin'.

El presidente y candidato socialista no contará con mucho tiempo, porque ese mismo día, a las seis de la tarde, tiene que estar en Barcelona. En cualquier caso, la agenda de muchos dirigentes para el 25 de abril está ahora mismo en el aire. Hace tiempo que les anunciaron otra visita de altura a la provincia, aunque con la campaña electoral sobrevenida no tienen confirmación de que se mantenga. Tienen el día bloqueado, pero no saben si lo tendrán 'realmente' ocupado.