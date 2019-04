Azpitarte pide en Almuñécar votar al PP para «reforzar la tranquilidad de los españoles» El candidato al Senado ha pedido la confianza a los españoles para el partido que garantiza «la creación de empleo, la bajada de impuestos, la igualdad de todos los españoles y sobre todo la unidad de España» R. I. GRANADA Martes, 23 abril 2019, 14:32

Vicente Azpitarte y Trinidad Herrera, candidatos del PP de Granada al Senado y al Congreso respectivamente, han concretado las propuestas en materia de seguridad que el PP lleva en su programa electoral y que pondrán en marcha si obtienen la confianza de la mayoría de los españoles en las próximas elecciones generales del 28 de abril.

La también alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, ha agradecido la visita de Azpitarte y ha advertido que «en estas elecciones nos jugamos el futuro de nuestras próximas generaciones». Herrera ha explicado que uno de los pilares básicos de un estado de derecho es la seguridad de sus ciudadanos, «por eso tenemos que perseguir ese voto para el único valor seguro que garantiza el bienestar de nuestra sociedad, que es el voto al Partido Popular».

Vicente Azpitarte ha presentado a Trinidad Herrera como un referente, también en seguridad, teniendo en cuenta «las dificultades de trabajo en esta materia en Almuñécar, por la población tan cambiante que tienen los municipios turísticos a lo largo del año».

El candidato al Senado ha indicado que Pablo Casado es el único candidato que apuesta por la seguridad y «lo pudimos comprobar ayer en el debate. Casado fue el único candidato que aposto de forma firme, clara y contundente por la equiparación salarial». Azpitarte ha aclarado que «no tiene sentido que en un estado moderno e igualitario tengamos a fuerzas y cuerpos de seguridad del estado con diferentes salarios a igual trabajo, dependiendo de la comunidad autónoma en la que se viva».

Otra propuesta de los populares es el cese del acercamiento «humillante» de los presos etarras al País Vasco, «porque consideramos que la dignidad de las víctimas tiene que estar por encima de estas cuestiones», ha puntualizado el candidato popular.

Por otro lado, el PP, en palabras de Azpitarte, apuesta por una «inmigración ordenada y vinculada a contratos de trabajo en origen». El candidato al Senado ha declarado que «solo el PSOE gestiona crisis migratorias porque con el PP no se dan estas crisis», manifestando que el PP «tiene muy clara cuál es su política de inmigración». También ha reprochado al PSOE por no tener una postura clara en esta materia ya que «algunos días acogen con los brazos abiertos barcos a la deriva, otros cierran los puertos para que no entren y otros días simplemente no permiten el movimiento de esos barcos».

El número 1 al Senado de los populares granadinos también ha hecho referencia a la necesidad de reforzar del pacto antiterrorista lanzado por el PP, para «reforzar nuestras fronteras, reforzar la seguridad interior y sobre todo para reforzar la tranquilidad de los españoles».

Para finalizar, Vicente Azpitarte ha querido dejar claro los dos modelos que hay puestos encima de la mesa, «lo hemos visto en el debate de ayer y lo veremos en el de hoy». «Un bloque que defiende la creación de empleo, la bajada de impuestos, la igualdad de todos los españoles y sobre todo defendemos la unidad de España», en clara referencia a los pilares básicos de la ideología y de las políticas de los populares, frente a un modelo que «solo ha destruido empleo en los últimos meses, que pretenden subirnos otra vez los impuestos, que están negociando con España sin contar con los españoles y sin duda un modelo de izquierdas que nos lleva a la deriva» ha sentenciado.

Por todos estos argumentos el candidato al Senado ha pedido a todos que confíen en Pablo Casado y en el Partido Popular porque «es la única alternativa posible ante lo que está por llegar».