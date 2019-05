La Fiscalía se muestra favorable a que Puigdemont, Comín y Ponsatí puedan presentarse a las europeas Carles Puigdemont (i), durante la rueda de prensa ofrecida junto a la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie. / EFE JxCat asegura que este sábado se resolverán los recursos presentados CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 3 mayo 2019, 18:19

El caso Puigdemont vuelve a dar un vuelco de 180 grados. Tras el recurso presentado por el expresidente de la Generalitat y sus exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín por el veto de la Junta Electoral a que pudieran ir en las listas de JxCat a las europeas, la Fiscalía se ha mostrado esta tarde favorable a que los tres dirigentes secesionistas puedan concurrir a los comicios.

Puigdemont, Ponsatí y Comín presentaron tres recursos en tres juzgados diferentes de lo contencioso-administrativo. Todos ellos han admitido a trámite los recursos presentados, según fuentes de JxCat, que han señalado que está previsto que resuelvan mañana los recursos. De entrada, la Fiscalía reclama al juzgado de lo contencioso administrativo que reconozca el derecho fundamental a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad de los tres candidatos. Pide que se anule el acuerdo de la Junta Electoral Central que excluye a los tres aspirantes a eurodiputados y solicita anular la resolución de proclamación de candidaturas en lo que a la coalición recurrente se refiere. Y que se publique en el BOE la candidatura de JxCat, incluyendo a los tres candidatos originales y nos los tres que la formación soberanista tuvo que improvisar como sustitutos (Gonzalo Boye, Xavier Trias y Beatriz Talegón).

La Junta Electoral Central cerró el lunes pasado el paso y decidió excluir a Puigdempmt de las listas de JxCat. Pero la decisión de la JEC se adoptó con el voto particular en contra del presidente de este organismo, de su vicepresidente y de dos de sus vocales. La Fiscalía ha señalado que «comparte» los argumentos esgrimidos en el voto particular y concluye que la resolución de la JEC «no fue ajustada a Derecho, en cuanto vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo de los recurrentes». «La condición de elector se identifica plenamente con la efectiva titularidad del derecho fundamental al sufragio activo, cuya única excepción legalmente prevista es, según recuerda la Fiscalía, para los condenados por sentencia judicial firme». No es el caso de Puigdemont, Comín y Ponsatí, que están procesados pero no condenados.