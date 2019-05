Granada se juega el futuro de sus principales proyectos en las europeas Terrenos del polígono Industrial de Escúzar donde se proyecta construir el acelerador de partículas / PEPE MARÍN La implantación del acelerador de partículas y la Capitalidad Cultural en 2031 son algunos de los frentes abiertos este domingo SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Sábado, 25 mayo 2019, 02:21

Local. Granada. Ciudad. La mayoría de los discursos que han pronunciado durante la campaña electoral todos los partidos han remarcado estas palabras para mostrar el carácter municipal de las elecciones que se celebran este 26M. Pero este domingo se vota mucho más que a los futuros alcaldes de los municipios de Granada y de toda España. También está en juego el futuro que Europa puede dictar sobre la provincia a través de los resultados de estas elecciones continentales.

350 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir los 751 escaños que hay en juego –de haberse materializado el 'Brexit' serían 705– del 23 al 26 de mayo. Este último ha sido el día escogido por España para votar, coincidiendo así con las municipales y las autonómicas –estas se desarrollarán en 12 comunidades, de las que está excluida Andalucía, que ya celebró estos comicios en diciembre–. En una amplia porción de la ciudadanía, el interés por estas votaciones es mínimo debido al desconocimiento de lo que el Parlamento Europeo supone para cada uno de sus territorios y lo lejanas que observan las políticas llevadas a cabo por la UE. Pero Europa tiene mucho que ver con el futuro de lugares como Granada.

Así lo cuenta la única eurodiputada granadina que se presenta a la reelección, en su caso por el PSOE, Clara Aguilera. Tal y como explica, las elecciones europeas tienen un impacto directo en la vida de todos los granadinos porque decidirán la forma de actuar de Europa en materias tan dispares como el empleo, el medio ambiente, la migración o la seguridad. Además, el 70% de las decisiones políticas que afectan al día a día de toda España, y en especial de Granada, se deciden en Bruselas.

«Uno de los objetivos prioritarios de los socialistas es conseguir la Capitalidad Cultural para Granada en 2031». Según asegura la eurodiputada, desde el Parlamento europeo trabajarán arduamente por facilitar que este proyecto se haga realidad. Lo mismo que harán por la implantación del acelerador de partículas, uno de los proyectos estrella de la UE para la provincia, que tendrá un retorno de unos 1.000 millones de euros y la posibilidad de desarrollo de en torno a 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos en los próximos años, según explicó en marzo Paco Cuenca, alcalde de la capital.

Aguilera indica que la implantación del acelerador de partículas Ifmif-Dones en Escúzar tiene una tramitación larga, pero que Granada ya ha conseguido convertirse en la prioridad continental, por encima de otras ciudades, por lo que en los próximos meses las instituciones quieren defender que se ponga en marcha un consorcio y una oficina técnica que desarrolle la los pasos finales del proyecto. Así, quieren conseguir que en un plazo de dos o tres años se materialice la consecución del proyecto.

Recursos para la UGR y el PTS

De la lucha que se haga desde la comunidad europea hacia Granada dependerá también la ayuda que reciban los proyectos de innovación e investigación realizados desde la UGR y el Parque Tecnológico de la Salud, así como el desarrollo del nuevo programa 'Horizonte Europa', que en la actualidad se conoce como 'Horizonte 2020', que ayuda a este tipo de proyectos que crearán empleos de calidad en el territorio. «Además, se va incrementar el programa Erasmus+ para que todos nuestros jóvenes que salgan de la universidad puedan acceder a un programa para salir fuera de España y ampliar sus recursos y conocimientos», añade Aguilera. A esto se suman los planes y proyectos de sostenibilidad, medioambiente y lucha contra el cambio climático que pueden tener especial implantación en Granada.

Entre los proyectos que dependen directamente de la Unión Europea se encuentran también los relacionados con la agricultura. Están pendiente de aprobar definitivamente la reforma de la política agrícola: «Granada es muy rica en agricultura, sobre todo en sus zonas rurales, así que las medidas que se lleven a cabo van a ser determinantes». Asimismo, una de las cuestiones que se abordarán cuando se cuente con unos presupuestos, que por ahora no están disponibles, es la lucha contra la despoblación en zonas rurales. «Se va perdiendo agricultura, no hay alternativa de empleo accesible y tenemos muchos jóvenes que están formados pero cuando se ponen a buscar trabajo tiene opciones limitadas, entonces hay que abordar qué hacemos porque si no, en 15 o 20 años habrá pueblos que desaparezcan», incide Aguilera. Por ello, plantean poner banda ancha en estos lugares, así como rebajar los impuestos a quienes vivan allí. «Es mucha responsabilidad, pero lo afronto con ganas», recalca.