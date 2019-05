Interior niega un error masivo en el recuento de los votos de las municipales El Gobierno afirma que sí se computaron todas las papeletas, aunque en la web oficial solo se han reflejado las que sirvieron para obtener representación MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Miércoles, 29 mayo 2019, 09:45

El Ministerio del Interior niega la mayor: no hubo un error masivo en el recuento de los votos de las pasadas elecciones municipales y, salvo las matizaciones habituales» en la revisión de todos los comicios, no va a haber grandes cambios en la composición de los ayuntamientos. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha aclarado que no hay fallos en el recuento, ya que todas las papeletas fueron computadas, aunque en la web oficial solo se han reflejado las que sirvieron para obtener representación. Se trata de un «criterio poco habitual y extraño», admiten en Interior, pero sin consecuencias en el equilibrio de poderes local. El ministerio espera a lo largo del día actualizar su web con los datos de todos los votos.

Según la versión oficial hecha pública a primera hora de esta mañana, efectivamente este que «parece» que no cuadran las cuentas entre el voto emitido y escrutado, con el voto que se refleja finalmente en la página web del Ministerio de Interior.

El Gobierno sostiene que la UTE adjudicataria de estas elecciones, Scytl-Vector, y por tanto de la difusión provisional de los datos, ha seguido un criterio, que a la postre es el que está provocando algunos malentendidos: suma a cada partido o agrupacion de partidos los votos que han sido necesarios para lograr concejalías. Pero los restantes, los que no han servido para adjudicar concejales, no los contabiliza.

O sea, aclaran desde Interior: esto «no quiere decir que no hayan sido escrutados, sino que no aparecen reflejados en ningún sitio de la web». De esta manera, en el total de España, hay miles de votos que aparentemente no están. Y al hacer las cuentas, sobre la base de lo que publica la web «aparentemente faltan y crean confusión sobre el escrutinio y los resultados», admiten los técnicos del Gobierno.

Interior sostiene que en todos sitios, a la espera de la proclamación definitiva de dichos resultados, el escrutinio y adjudicación de concejales es «generalmente correcto» (siempre hay incidencias que tienen que verificar y resolver las Juntas Electorales de Zona),

En resumen, ess el criterio de publicacion de votos que ha aplicado la concesionaria, reflejando sólo los «útiles» e ignorando los «inútiles», el que ha provocado esta confusión. Un lío lógico –explican especialistas en demoscopia- porque no es, en absoluto, un criterio usual el de no publicar los votos «inútiles»..

La UTE ha preparado ya una nueva versión, que incluye la suma total de votos emitidos. Interior está verificando si esta versión no contiene errores para publicarla lo antes posible en su web.

En cualquier caso, los datos oficiales y los únicos válidos serán los que se publiquen a partir del 3 de junio una vez revisados por las diferentes juntas electorales, aclaran desde Interior.