El Almería se las verá con el Lorca Deportiva en la Copa

Almería Lunes, 6 de octubre 2025, 14:17

El Lorca Deportiva será el rival de la UD Almería en la primera ronda de la Copa del Rey, un duelo que enfrentará a dos clubes separados por varias categorías pero unidos por una historia que, en el caso del conjunto murciano, condensa casi todas las vicisitudes posibles del fútbol español. El equipo albiazul milita actualmente en la Segunda Federación tras lograr el ascenso en la última temporada, 'compañero de fatigas' del Atlético Pulpileño y rival del filial, en el grupo IV, y juega sus partidos en el Estadio Municipal Francisco Artés Carrasco, un recinto inaugurado en 2003 con capacidad para 8.120 espectadores que se ha convertido en el epicentro de la ilusión lorquina.

El club fue fundado en 2012, aunque se declara heredero de anteriores proyectos futbolísticos en la ciudad, algunos de ellos con pasado en Segunda División, que dirigido por Unai Emery peleó por el ascenso a Primera División. Desde entonces ha vivido ascensos, desapariciones evitadas y una notable metamorfosis institucional hasta consolidarse como el representante principal del fútbol en Lorca. En los últimos años ha pasado a manos del grupo internacional Own A Team, encabezado por el empresario mexicano Jacques Passy y actualmente está presidido por Sergio Zyman. Su retorno a la Segunda Federación marca el inicio de una nueva etapa con ambiciones renovadas dentro de un proyecto que pretende llevar al equipo al fútbol profesional antes del final de la década.

El Lorca Deportiva se caracteriza por su identidad combativa y por una afición fiel que ha resistido los vaivenes económicos y deportivos del club. El ascenso logrado en el campo del Bala Azul supuso un punto de inflexión en la historia reciente de la entidad, devolviendo a la ciudad el entusiasmo por el fútbol de nivel nacional. Desde entonces, el club ha reforzado su estructura y mantiene un discurso ambicioso bajo el lema 'Lorca Deportiva 2030', con el objetivo de consolidarse entre los mejores de su categoría.

Para la UD Almería, el viaje a Lorca supondrá una cita con la historia reciente de un rival renacido, que buscará convertir el Artés Carrasco en una fiesta. La presencia del conjunto almeriense en el torneo copero devuelve además un eco andaluz-murciano de sabor clásico, en un estadio que ya vivió hace años duelos memorables frente a equipos de Primera División. El Lorca afrontará el encuentro con la motivación de quien ve en la Copa del Rey la oportunidad de reivindicar su resurgir ante uno de los clubes más consolidados del fútbol profesional español.

La eliminatoria se disputará entre los días 28 y 30 de octubre, entre dos partidos de Segunda División que ambos tendrán lugar en casa por lo que el desplazamiento no provocará grandes desajustes. Los rojiblancos recibirán el día 26 de octubre al CD Castellón, desde las 18.30, para volver el 1 de noviembre para enfrentarse, en el UD Almería Stadium, a la SD Eibar, a partir de las nueve de la noche.