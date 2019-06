Zityfy Mobility, la solución definitiva de movilidad sostenible El equipo de Zityfy Mobility. / IDEAL Alhambra Venture 2019 La app social para facilitar los movimientos en la ciudad con la que ahorrarás tiempo y dinero IDEAL Granada Jueves, 20 junio 2019, 00:32

La digitalización de nuestro entorno se ha convertido en un factor esencial para la movilidad. Cada vez surgen nuevas y revolucionarias iniciativas para viajar, todas ellas disponibles en la palma de nuestra mano.

Actualmente, vivimos en un momento en el que nos tenemos que desplazar de un lugar a otro de la ciudad para todo, ir a trabajar, al colegio, a comprar o para visitar a alguien. La mayoría de las veces, nuestra opción favorita es el coche privado y, desafortunadamente, no aprovechamos bien sus capacidades, ya que va ocupado por 1,3 personas de media, lo que genera atascos en horas punta, retrasos, estrés y contaminación.

A la hora de elegir una opción más sostenible, encontramos multitud de operadores de movilidad que vienen a solucionar la última milla en las ciudades, pero ante tanta variedad, el usuario no sabe con cuál quedarse.

Llegados a este punto, Zityfy Mobility crea su solución AIO (All In One), un ecosistema donde conviven los operadores de la ciudad que dan servicios de movilidad, su plataforma ordena la oferta y se la muestra al usuario, ofreciéndole todo el espectro de soluciones disponibles para que acabe utilizando la que más le convenga, sin necesidad de tener todas las apps instaladas en su teléfono.

En Zityfy Mobility dan dos soluciones tecnológicas de movilidad al usuario final, a las empresas y a los ayuntamientos. Con ello, pretenden ayudar a construir smartcities para smartpeople, democratizando la movilidad hacia un sistema sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico.

AIO (All In One) es una solución que concentra toda la oferta de movilidad que existe en la ciudad para facilitar al usuario la mejor manera de desplazarse en función de sus preferencias, mostrándole el precio, duración y emisiones de CO2 de cada una de las alternativas que puede elegir; con la particularidad que puede reservar su trayecto desde la propia app, sin necesidad de descargar apps de cada uno de los operadores.

Zityfy Carpooling es una solución que pone en contacto a conductores y pasajeros para compartir coche en sus trayectos diarios, pudiendo así compartir coche con tu vecino camino del trabajo o a la Universidad, de esta manera se reducen los coches en tránsito, disminuyen los atascos y evitamos emisiones de CO2 a la atmósfera.

Zityfy Mobility cuenta con un equipo multidisciplinar, compacto y equilibrado formado por personas con dilatada experiencia en el sector movilidad y empresas. Carolina Marín Muñoz es CEO y fundadora; Carlos Martínez Rueda, COO y fundaor; Pablo García Ojeda, antes en Join Up, es el CTO; Faustyn Kielpinski, UX; Rafael Baquerizo, el responsable del desarrollo comercial, Antonio Pérez Navarro, ex Cabify, Javier Pérez Caro y Juan Carlos Aguilera son los advisor.

Un viaje y un atasco

La idea surge en el año 2017. Durante un viaje a Roma, Carlos Martínez piensa en alquilar una moto para visitar la ciudad, pero la oferta que había en las empresas de alquiler no se ajustaba a sus necesidades, así que empezó a esbozar la primera plataforma de alquiler de motos entre particulares a la que denominó Rentingfy. Ese año conoce a Carol Marín, le propone la idea y juntos emprenden una aventura para desarrollar su idea en la aceleradora sevillana 'El Cubo' de Andalucía Open Future.

Van transcurriendo los meses y se topan con la imposibilidad de encontrar un seguro que les avale la transacción entre particulares. Llegados a este punto, deben decidir entre abandonar la aceleradora o buscar una idea que solucione el problema.

Zityfy Mobility nace en abril de 2018, después de que Carlos y Carolina observaran cada mañana, en su trayecto al PCT Cartuja, el atasco que se producía, con la particularidad de que el 90% de los vehículos iban con un solo conductor. Fue entonces cuando pensaron: «¿Y si pudiéramos crear una aplicación donde los ciudadanos pudieran compartir su coche para ir a trabajar?». A partir de ahí comenzaron a trabajar en la idea que, después de un año y medio, ha evolucionado en una startup dedicada en cuerpo y alma a solucionar los problemas de movilidad de las ciudades.

Este proyecto resuelve los problemas de movilidad del usuario final, ya que es él quien usa el smartphone, pero también es una herramienta para entidades públicas y privadas que quieren ofrecer a los usuarios una solución global y mejorar su calidad de vida.

El éxito de Zityfy Mobility reside en el equipo de personas que la compone, sólido y con dilatada experiencia, que es capaz de desarrollar productos que solucionan las problemáticas de los usuarios, las ciudades, las empresas y las universidades en términos de movilidad.

Actualmente, la startup cuenta con productos desarrollados y validados tras la compra de las licencias de sus soluciones. Además, les respalda el apoyo de Telefónica, lo que les está permitiendo llegar a nuevos clientes gracias a su red comercial. El objetivo a final de año es tener las dos plataformas funcionando en al menos 6 ciudades españolas, y con ello, detectar nuevos hábitos y necesidades de los usuarios para mejorar el servicio.

Ser un referente

«Nuestra expectativa de futuro es posicionarnos como referentes en soluciones de movilidad, con un modelo que se dirige hacia un sistema PACE (Personalizado, Autónomo, Conectado, Eléctrico). Queremos estar ahí, y estamos dando los pasos necesarios para estar preparados ante los avances tecnológicos», señalan.

Zityfy Mobility es una de las 27 startups que participará en Alhambra Venture 2019 los próximos 3 y 4 de julio. Esperan «aprender de los mentores e inversores que participan en el evento», así como dar a conocer su solución a un público mayor y a los inversores, para que «juntos podamos cambiar hacia una movilidad inteligente y conectada».