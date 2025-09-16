Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Von der Leyen en un discurso en el Parlamento Europeo, en una foto de archivo. EFE

Von der Leyen promete financiación para la interconexión entre España y Francia

La Comisión quiere eliminar los «cuellos de botella» de la red eléctrica europea. Mientras, el expresidente del BCE, Mario Draghi, no ve «un camino claro» hacia las inversiones que necesita Europa para cerrar la brecha de competitividad con EE UU y China

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:09

Un año después de la presentación del informe de Competitividad elaborado por el expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, Europa enfrenta grandes desafíos. « ... Incluso mayores de los que había hace un año», según el político italiano. La brecha de competitividad de las empresas europeas frente a las norteamericanas y las chinas se ve reforzada por el alto precio de la energía en Europa. Frente a esta situación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido «intervenir con financiación» para impulsar interconexiones eléctricas como la de Francia y España y eliminar los «cuellos de botella» que dificultan la integración energética de la Unión Europea (UE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  3. 3 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  4. 4 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  5. 5 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor
  6. 6

    Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada
  7. 7 Así es el último negocio de Granada dedicado a una artesanía milenaria
  8. 8 El discurso con el que Lola Índigo se despide de los escenarios: «Estoy agotada mentalmente»
  9. 9

    Los empresarios de la Costa ya sufren los efectos del corte de la autovía A-44
  10. 10 Detenido un joven de 19 años por robar 1.000 euros a un hombre que acaba de sacar dinero del cajero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Von der Leyen promete financiación para la interconexión entre España y Francia

Von der Leyen promete financiación para la interconexión entre España y Francia